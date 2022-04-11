الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس.. النساء وكبار السن والأطفال

"غورلوفسكايا مادونا" - أصبحت كريستينا جوك الشابة وابنتها كيرا، البالغة من العمر 10 أشهر، اثنتَين من الضحايا العديدين في 27 يوليو 2014. في هذا اليوم، تعرضت شوارع غورلوفكا لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفات غراد. في مثل هذا اليوم، الذي سُمي لاحقًا باسم "يوم الأحد الدامي في دونيتسك"، قتل أربعة أطفال. كانت كيرا الصغيرة من بينهم. لفظت كيرا أنفاسها الأخيرة بين ذراعي والدتها التي فرت هربا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
"غورلوفسكايا مادونا" - أصبحت كريستينا جوك الشابة وابنتها كيرا، البالغة من العمر 10 أشهر، اثنتَين من الضحايا العديدين في 27 يوليو 2014. في هذا اليوم، تعرضت شوارع غورلوفكا لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفات غراد. في مثل هذا اليوم، الذي سُمي لاحقًا باسم "يوم الأحد الدامي في دونيتسك"، قتل أربعة أطفال. كانت كيرا الصغيرة من بينهم. لفظت كيرا أنفاسها الأخيرة بين ذراعي والدتها التي فرت هربا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
نهاية يوليو/ حزيران 2014، قرية يوبيليني في منطقة لوغانسك. لقت مصرعها امرأة مسنة نتيجة قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.
نهاية يوليو/ حزيران 2014، قرية يوبيليني في منطقة لوغانسك. لقت مصرعها امرأة مسنة نتيجة قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.
8 يونيو/ تموز 2014. فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تتعرض لقصف في قرية سيميونوفكا.
8 يونيو/ تموز 2014. فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تتعرض لقصف في قرية سيميونوفكا.
هذا الرجل المسن أحد كبار السن العاجزين الذين لقوا حتفهم خلال قصف دار التمريض في لوغانسك في 28 يوليو/ حزيرن 2014.
هذا الرجل المسن أحد كبار السن العاجزين الذين لقوا حتفهم خلال قصف دار التمريض في لوغانسك في 28 يوليو/ حزيرن 2014.
قتلت هذه المرأة في شقتها بعد إصابات بالغة إثر القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني لمنطقة أرتيما الصغيرة في سلوفيانسك.
قتلت هذه المرأة في شقتها بعد إصابات بالغة إثر القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني لمنطقة أرتيما الصغيرة في سلوفيانسك.
يوليو/ حزيران 2014، لوغانسك. امرأة في حالة صدمة بجوار أحد ضحايا قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.
يوليو/ حزيران 2014، لوغانسك. امرأة في حالة صدمة بجوار أحد ضحايا قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.
إحدى سكان قرية غولوبوفكا في منزلها بعد القصف.
عواقب قصف الجيش الأوكراني لسلافيانسك. الجيران يساعدون امرأة اشتعلت النيران في منزلها بعد إصابتها بقذيفة.
عواقب قصف الجيش الأوكراني لسلافيانسك. الجيران يساعدون امرأة اشتعلت النيران في منزلها بعد إصابتها بقذيفة.
27 يناير/ كانون الثاني 2015، دونيتسك. قتل الطفل ساشا، البالغة من العمر أربع سنوات، خلال قصف مدفعي من قبل جيش القوات المسلحة الأوكرانية. أصابته شظية في ظهره.
27 يناير/ كانون الثاني 2015، دونيتسك. قتل الطفل ساشا، البالغة من العمر أربع سنوات، خلال قصف مدفعي من قبل جيش القوات المسلحة الأوكرانية. أصابته شظية في ظهره.
14 أغسطس/ آب 2014 منطقة تقاطع شارع أرتيما وشارع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للجيش الأحمر، في دونيتسك. امرأة مسنة تتعرض لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
14 أغسطس/ آب 2014 منطقة تقاطع شارع أرتيما وشارع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للجيش الأحمر، في دونيتسك. امرأة مسنة تتعرض لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
جنازة ضحايا القفص المدفعي الأوكراني في باحة مبنى سكني، في منطقة أرتيماالصغيرة في سلوفيانسك.
جنازة ضحايا القفص المدفعي الأوكراني في باحة مبنى سكني، في منطقة أرتيماالصغيرة في سلوفيانسك.
2 يناير/ كانون الثاني 2015، شاخترسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل مجرمي الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية، فقد الصغير فانيا فورونوف ذراعه اليمنى وساقيه. مات شقيقه الأصغر تيموثي ووالده على الفور.
2 يناير/ كانون الثاني 2015، شاخترسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل مجرمي الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية، فقد الصغير فانيا فورونوف ذراعه اليمنى وساقيه. مات شقيقه الأصغر تيموثي ووالده على الفور.
غولوبوفكا بعد القصف. كبار السن يبكون أبنائهم.
أؤة نجت من القصف، إلا أنها أصبحت الآن بلا مأوى. سكان حي أرتيما الصغير في سلافيانسك.
أؤة نجت من القصف، إلا أنها أصبحت الآن بلا مأوى. سكان حي أرتيما الصغير في سلافيانسك.
سبتمبر/ أيلول 2014، يناكييفو. امرأة مسنة أصبحت ضحية قصف مدفعي من قبل جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
سبتمبر/ أيلول 2014، يناكييفو. امرأة مسنة أصبحت ضحية قصف مدفعي من قبل جنود القوات المسلحة الأوكرانية.
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، دونيتسك. ضحايا قصف مدفعي شنه مجرمو حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل تلميذان في ملعب المدرسة رقم 63.
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، دونيتسك. ضحايا قصف مدفعي شنه مجرمو حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل تلميذان في ملعب المدرسة رقم 63.