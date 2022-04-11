الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس.. النساء وكبار السن والأطفال

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"غورلوفسكايا مادونا" - أصبحت كريستينا جوك الشابة وابنتها كيرا، البالغة من العمر 10 أشهر، اثنتَين من الضحايا العديدين في 27 يوليو 2014. في هذا اليوم، تعرضت شوارع غورلوفكا لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفات غراد. في مثل هذا اليوم، الذي سُمي لاحقًا باسم "يوم الأحد الدامي في دونيتسك"، قتل أربعة أطفال. كانت كيرا الصغيرة من بينهم. لفظت كيرا أنفاسها الأخيرة بين ذراعي والدتها التي فرت هربا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.