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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الإبادة-الجماعية-للمدنيين-في-دونباس-النساء-وكبار-السن-والأطفال-1061068596.html
الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس.. النساء وكبار السن والأطفال
الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس.. النساء وكبار السن والأطفال
هذه لقطات مروعة. في وقت السلم، لا يمكن نشر هذا. لكن لمدة 8 سنوات تظاهر العالم أن الوقت كان سلميًا. لقد أصبحنا معاصرين ومشاركين سلبيين جزئيًا في الإبادة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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الإبادة الجماعية للمدنيين في دونباس.. النساء وكبار السن والأطفال

11:21 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 11.04.2022)
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هذه لقطات مروعة. في وقت السلم، لا يمكن نشر هذا. لكن لمدة 8 سنوات تظاهر العالم أن الوقت كان سلميًا. لقد أصبحنا معاصرين ومشاركين سلبيين جزئيًا في الإبادة الجماعية. "غورلوفسكايا مادونا"، أطفال، شيوخ، نساء ينزفون في شوارع مدنهم. إن التزام الصمت بشأن وفاتهم يعد جريمة بحد ذاتها. من الصعب جدا النظر إلى هذه الصور.
© Photo / White Book of Novorossiya

"غورلوفسكايا مادونا" - أصبحت كريستينا جوك الشابة وابنتها كيرا، البالغة من العمر 10 أشهر، اثنتَين من الضحايا العديدين في 27 يوليو 2014. في هذا اليوم، تعرضت شوارع غورلوفكا لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفات غراد. في مثل هذا اليوم، الذي سُمي لاحقًا باسم "يوم الأحد الدامي في دونيتسك"، قتل أربعة أطفال. كانت كيرا الصغيرة من بينهم. لفظت كيرا أنفاسها الأخيرة بين ذراعي والدتها التي فرت هربا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

&quot;غورلوفسكايا مادونا&quot; - أصبحت كريستينا جوك الشابة وابنتها كيرا، البالغة من العمر 10 أشهر، اثنتَين من الضحايا العديدين في 27 يوليو 2014. في هذا اليوم، تعرضت شوارع غورلوفكا لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفات غراد. في مثل هذا اليوم، الذي سُمي لاحقًا باسم &quot;يوم الأحد الدامي في دونيتسك&quot;، قتل أربعة أطفال. كانت كيرا الصغيرة من بينهم. لفظت كيرا أنفاسها الأخيرة بين ذراعي والدتها التي فرت هربا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

"غورلوفسكايا مادونا" - أصبحت كريستينا جوك الشابة وابنتها كيرا، البالغة من العمر 10 أشهر، اثنتَين من الضحايا العديدين في 27 يوليو 2014. في هذا اليوم، تعرضت شوارع غورلوفكا لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية من قاذفات غراد. في مثل هذا اليوم، الذي سُمي لاحقًا باسم "يوم الأحد الدامي في دونيتسك"، قتل أربعة أطفال. كانت كيرا الصغيرة من بينهم. لفظت كيرا أنفاسها الأخيرة بين ذراعي والدتها التي فرت هربا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

© Photo / White Book of Novorossiya

نهاية يوليو/ حزيران 2014، قرية يوبيليني في منطقة لوغانسك. لقت مصرعها امرأة مسنة نتيجة قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.

نهاية يوليو/ حزيران 2014، قرية يوبيليني في منطقة لوغانسك. لقت مصرعها امرأة مسنة نتيجة قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

نهاية يوليو/ حزيران 2014، قرية يوبيليني في منطقة لوغانسك. لقت مصرعها امرأة مسنة نتيجة قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.

© Photo / White Book of Novorossiya

8 يونيو/ تموز 2014. فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تتعرض لقصف في قرية سيميونوفكا.

8 يونيو/ تموز 2014. فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تتعرض لقصف في قرية سيميونوفكا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

8 يونيو/ تموز 2014. فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تتعرض لقصف في قرية سيميونوفكا.

© Photo / White Book of Novorossiya

هذا الرجل المسن أحد كبار السن العاجزين الذين لقوا حتفهم خلال قصف دار التمريض في لوغانسك في 28 يوليو/ حزيرن 2014.

هذا الرجل المسن أحد كبار السن العاجزين الذين لقوا حتفهم خلال قصف دار التمريض في لوغانسك في 28 يوليو/ حزيرن 2014. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

هذا الرجل المسن أحد كبار السن العاجزين الذين لقوا حتفهم خلال قصف دار التمريض في لوغانسك في 28 يوليو/ حزيرن 2014.

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قتلت هذه المرأة في شقتها بعد إصابات بالغة إثر القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني لمنطقة أرتيما الصغيرة في سلوفيانسك.

قتلت هذه المرأة في شقتها بعد إصابات بالغة إثر القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني لمنطقة أرتيما الصغيرة في سلوفيانسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Stenin
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قتلت هذه المرأة في شقتها بعد إصابات بالغة إثر القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني لمنطقة أرتيما الصغيرة في سلوفيانسك.

© Photo / White Book of Novorossiya

يوليو/ حزيران 2014، لوغانسك. امرأة في حالة صدمة بجوار أحد ضحايا قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.

يوليو/ حزيران 2014، لوغانسك. امرأة في حالة صدمة بجوار أحد ضحايا قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

يوليو/ حزيران 2014، لوغانسك. امرأة في حالة صدمة بجوار أحد ضحايا قصف مدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية.

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إحدى سكان قرية غولوبوفكا في منزلها بعد القصف.

إحدى سكان قرية غولوبوفكا في منزلها بعد القصف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Stenin
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إحدى سكان قرية غولوبوفكا في منزلها بعد القصف.

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عواقب قصف الجيش الأوكراني لسلافيانسك. الجيران يساعدون امرأة اشتعلت النيران في منزلها بعد إصابتها بقذيفة.

عواقب قصف الجيش الأوكراني لسلافيانسك. الجيران يساعدون امرأة اشتعلت النيران في منزلها بعد إصابتها بقذيفة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Stenin
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عواقب قصف الجيش الأوكراني لسلافيانسك. الجيران يساعدون امرأة اشتعلت النيران في منزلها بعد إصابتها بقذيفة.

© Photo / White Book of Novorossiya

27 يناير/ كانون الثاني 2015، دونيتسك. قتل الطفل ساشا، البالغة من العمر أربع سنوات، خلال قصف مدفعي من قبل جيش القوات المسلحة الأوكرانية. أصابته شظية في ظهره.

27 يناير/ كانون الثاني 2015، دونيتسك. قتل الطفل ساشا، البالغة من العمر أربع سنوات، خلال قصف مدفعي من قبل جيش القوات المسلحة الأوكرانية. أصابته شظية في ظهره. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

27 يناير/ كانون الثاني 2015، دونيتسك. قتل الطفل ساشا، البالغة من العمر أربع سنوات، خلال قصف مدفعي من قبل جيش القوات المسلحة الأوكرانية. أصابته شظية في ظهره.

© Photo / White Book of Novorossiya

14 أغسطس/ آب 2014 منطقة تقاطع شارع أرتيما وشارع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للجيش الأحمر، في دونيتسك. امرأة مسنة تتعرض لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

14 أغسطس/ آب 2014 منطقة تقاطع شارع أرتيما وشارع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للجيش الأحمر، في دونيتسك. امرأة مسنة تتعرض لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
10/16
© Photo / White Book of Novorossiya

14 أغسطس/ آب 2014 منطقة تقاطع شارع أرتيما وشارع الذكرى السنوية الخامسة والعشرون للجيش الأحمر، في دونيتسك. امرأة مسنة تتعرض لقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

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جنازة ضحايا القفص المدفعي الأوكراني في باحة مبنى سكني، في منطقة أرتيماالصغيرة في سلوفيانسك.

جنازة ضحايا القفص المدفعي الأوكراني في باحة مبنى سكني، في منطقة أرتيماالصغيرة في سلوفيانسك. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Andrey Stenin
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جنازة ضحايا القفص المدفعي الأوكراني في باحة مبنى سكني، في منطقة أرتيماالصغيرة في سلوفيانسك.

© Photo / White Book of Novorossiya

2 يناير/ كانون الثاني 2015، شاخترسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل مجرمي الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية، فقد الصغير فانيا فورونوف ذراعه اليمنى وساقيه. مات شقيقه الأصغر تيموثي ووالده على الفور.

2 يناير/ كانون الثاني 2015، شاخترسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل مجرمي الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية، فقد الصغير فانيا فورونوف ذراعه اليمنى وساقيه. مات شقيقه الأصغر تيموثي ووالده على الفور. - سبوتنيك عربي
12/16
© Photo / White Book of Novorossiya

2 يناير/ كانون الثاني 2015، شاخترسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل مجرمي الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية، فقد الصغير فانيا فورونوف ذراعه اليمنى وساقيه. مات شقيقه الأصغر تيموثي ووالده على الفور.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

غولوبوفكا بعد القصف. كبار السن يبكون أبنائهم.

غولوبوفكا بعد القصف. كبار السن يبكون أبنائهم. - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Andrey Stenin
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غولوبوفكا بعد القصف. كبار السن يبكون أبنائهم.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

أؤة نجت من القصف، إلا أنها أصبحت الآن بلا مأوى. سكان حي أرتيما الصغير في سلافيانسك.

أؤة نجت من القصف، إلا أنها أصبحت الآن بلا مأوى. سكان حي أرتيما الصغير في سلافيانسك. - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Andrey Stenin
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أؤة نجت من القصف، إلا أنها أصبحت الآن بلا مأوى. سكان حي أرتيما الصغير في سلافيانسك.

© Photo / White Book of Novorossiya

سبتمبر/ أيلول 2014، يناكييفو. امرأة مسنة أصبحت ضحية قصف مدفعي من قبل جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

سبتمبر/ أيلول 2014، يناكييفو. امرأة مسنة أصبحت ضحية قصف مدفعي من قبل جنود القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
15/16
© Photo / White Book of Novorossiya

سبتمبر/ أيلول 2014، يناكييفو. امرأة مسنة أصبحت ضحية قصف مدفعي من قبل جنود القوات المسلحة الأوكرانية.

© Photo / White Book of Novorossiya

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، دونيتسك. ضحايا قصف مدفعي شنه مجرمو حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل تلميذان في ملعب المدرسة رقم 63.

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، دونيتسك. ضحايا قصف مدفعي شنه مجرمو حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل تلميذان في ملعب المدرسة رقم 63. - سبوتنيك عربي
16/16
© Photo / White Book of Novorossiya

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، دونيتسك. ضحايا قصف مدفعي شنه مجرمو حرب من القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل تلميذان في ملعب المدرسة رقم 63.

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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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