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البنك المركزي السوداني يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي
البنك المركزي السوداني يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي
أعلن بنك السودان المركزي مواصلته تلبية كافة الطلبات التي تقدمت بها المصارف للوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:43+0000
2022-04-11T07:43+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إنه مستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي.وأوضح أن الهدف من ذلك هو دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.شهدت العملة الوطنية السودانية انخفاضات قياسية خلال العامين الماضيين ووصل التضخم إلى مستوى غير مسبوق.وعلى الرغم من القرارات والتوصيات وخروج البلاد من العقوبات الاقتصادية وقائمة الإرهاب، لا يزال الوضع الاقتصادي مأزوما كما هو الحال في المشهد السياسي.
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أخبار السودان اليوم

البنك المركزي السوداني يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي

07:43 GMT 11.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021
 الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، 23 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلن بنك السودان المركزي مواصلته تلبية كافة الطلبات التي تقدمت بها المصارف للوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إنه مستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي.
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وأوضح أن الهدف من ذلك هو دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
شهدت العملة الوطنية السودانية انخفاضات قياسية خلال العامين الماضيين ووصل التضخم إلى مستوى غير مسبوق.
وعلى الرغم من القرارات والتوصيات وخروج البلاد من العقوبات الاقتصادية وقائمة الإرهاب، لا يزال الوضع الاقتصادي مأزوما كما هو الحال في المشهد السياسي.
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