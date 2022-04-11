https://arabic.sputniknews.com/20220411/البنك-المركزي-السوداني-يلبي-طلبات-المصارف-من-النقد-الأجنبي-1061062063.html
البنك المركزي السوداني يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي
البنك المركزي السوداني يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي
أعلن بنك السودان المركزي مواصلته تلبية كافة الطلبات التي تقدمت بها المصارف للوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:43+0000
2022-04-11T07:43+0000
2022-04-11T07:43+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إنه مستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي.وأوضح أن الهدف من ذلك هو دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.شهدت العملة الوطنية السودانية انخفاضات قياسية خلال العامين الماضيين ووصل التضخم إلى مستوى غير مسبوق.وعلى الرغم من القرارات والتوصيات وخروج البلاد من العقوبات الاقتصادية وقائمة الإرهاب، لا يزال الوضع الاقتصادي مأزوما كما هو الحال في المشهد السياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/رئيس-مفوضية-العدالة-الشاملة-في-السودان-محاكمة-علي-كوشيب-أمام-الجنائية-الدولية-رسالة-لكل-ديكتاتور-1061020244.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
البنك المركزي السوداني يلبي طلبات المصارف من النقد الأجنبي
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أعلن بنك السودان المركزي مواصلته تلبية كافة الطلبات التي تقدمت بها المصارف للوفاء بطلبات عملائها من النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي، في بيان الأحد، إنه مستمر في تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو دعم استقرار سوق النقد الأجنبي، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
شهدت العملة الوطنية السودانية انخفاضات قياسية خلال العامين الماضيين ووصل التضخم إلى مستوى غير مسبوق.
وعلى الرغم من القرارات والتوصيات وخروج البلاد من العقوبات الاقتصادية وقائمة الإرهاب، لا يزال الوضع الاقتصادي مأزوما كما هو الحال في المشهد السياسي.