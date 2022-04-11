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الحرس الثوري الإيراني: يجب أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية
الحرس الثوري الإيراني: يجب أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه "لا يمكن للعدو إخفاء انتصارات جبهة الحق"، مشددا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها في مواجهة الثورة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T16:10+0000
2022-04-11T16:10+0000
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وقال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، إن "أمريكا لا يمكنها أن ترتكب أي خطأ في الظروف الحالية، وبعد مرور 43 عاما من انتصار الثورة، الولايات المتحدة هي التي تعترف بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف العميد علي فدوي، أن "العدو لا يهمه الحقائق بل هو الذي يخلق صورة ويوحى بأنها حقيقية وهذه هي الممارسة التي لجأ إليها الأمريكيون منذ السبعينيات".وكان الحرس الثوري الإيراني، قال الخميس الماضي، إن "تخلف أمريكا عن التطورات العالمية هو سبب وراء هذيان هذا النظام الإرهابي المعادي لهذه المؤسسة الشعبية والثورية".وأكد الحرس الثوري، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادف الأول من أبريل / نيسان، أن "الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرين ضد الوطن الإسلامي في أي نقطة كانت، سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم".واعتبر البيان، "منجزات الوطن على مدى الأعوام الـ 43 الماضية رصيدا قيما وسندا قويا للحركة العاصفة والمتسارعة في سياق استراتيجية إيران القوية"، مؤكدا تعرض البلاد لتحديات داخلية وخارجية ناجمة عن الفتن والأزمات المختلقة من نظام الهيمنة والاستكبار.وأكد أن "المنجزات الباهرة التي حققتها إيران في مختلف الأصعدة، خاصة الدفاعية والردعية، أدى إلى غضب ويأس العدو"، مشيرا أن "الثورة الإسلامية أصبحت اليوم انموذجا قيما ومصيريا أمام الشعوب والمجتمعات الأخرى للتخلص من هيمنة المستكبرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيران-ترد-على-بيان-أمريكا-بشأن-مشاركة-الحرس-الثوري-بمعرض-دفاعي-في-قطر-1060513279.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الحرس الثوري الإيراني: يجب أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية

16:10 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه "لا يمكن للعدو إخفاء انتصارات جبهة الحق"، مشددا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية.
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، إن "أمريكا لا يمكنها أن ترتكب أي خطأ في الظروف الحالية، وبعد مرور 43 عاما من انتصار الثورة، الولايات المتحدة هي التي تعترف بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
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وأضاف العميد علي فدوي، أن "العدو لا يهمه الحقائق بل هو الذي يخلق صورة ويوحى بأنها حقيقية وهذه هي الممارسة التي لجأ إليها الأمريكيون منذ السبعينيات".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قال الخميس الماضي، إن "تخلف أمريكا عن التطورات العالمية هو سبب وراء هذيان هذا النظام الإرهابي المعادي لهذه المؤسسة الشعبية والثورية".
وأكد الحرس الثوري، بمناسبة إحياء ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المصادف الأول من أبريل / نيسان، أن "الرد على أدنى خطأ يرتكبه الأعداء الأشرار والمغامرين ضد الوطن الإسلامي في أي نقطة كانت، سيكون حاسما ومدمرا ويسلب منهم حتى فرصة إبداء الندم".
واعتبر البيان، "منجزات الوطن على مدى الأعوام الـ 43 الماضية رصيدا قيما وسندا قويا للحركة العاصفة والمتسارعة في سياق استراتيجية إيران القوية"، مؤكدا تعرض البلاد لتحديات داخلية وخارجية ناجمة عن الفتن والأزمات المختلقة من نظام الهيمنة والاستكبار.
وأكد أن "المنجزات الباهرة التي حققتها إيران في مختلف الأصعدة، خاصة الدفاعية والردعية، أدى إلى غضب ويأس العدو"، مشيرا أن "الثورة الإسلامية أصبحت اليوم انموذجا قيما ومصيريا أمام الشعوب والمجتمعات الأخرى للتخلص من هيمنة المستكبرين.
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