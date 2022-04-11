https://arabic.sputniknews.com/20220411/الخارجية-النمساوية-لقاء-المستشار-النمساوي-مع-بوتين-سيكون-ثنائيا-وبعيدا-عن-الأضواء---1061064214.html
الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء
الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء
كشف وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، أن اللقاء الذي سيجمع المستشار النمساوي، كارل نهامر، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون ثنائيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:27+0000
2022-04-11T08:27+0000
2022-04-11T08:27+0000
روسيا
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وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه "لن يكون هناك صحفيون في الاجتماع بين المستشار النمساوي كارل نهامر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف قائلا: "كما لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الثنائي بين الطرفين". ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء
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كشف وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، أن اللقاء الذي سيجمع المستشار النمساوي، كارل نهامر، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون ثنائيا.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه "لن يكون هناك صحفيون في الاجتماع بين المستشار النمساوي كارل نهامر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف قائلا: "كما لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الثنائي بين الطرفين".
ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.