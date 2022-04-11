عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الخارجية-النمساوية-لقاء-المستشار-النمساوي-مع-بوتين-سيكون-ثنائيا-وبعيدا-عن-الأضواء---1061064214.html
الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء
الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء
كشف وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، أن اللقاء الذي سيجمع المستشار النمساوي، كارل نهامر، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون ثنائيا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:27+0000
2022-04-11T08:27+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055074604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7ac37f812c2b6aa6f737bbb21b22de1.jpg
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه "لن يكون هناك صحفيون في الاجتماع بين المستشار النمساوي كارل نهامر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وأضاف قائلا: "كما لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الثنائي بين الطرفين". ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055074604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_256efb38751eb7b9cab64a686dedec7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء

08:27 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / JOHANNA GERONالمستشار النمساوي كارل نيهامر
المستشار النمساوي كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / JOHANNA GERON
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، أن اللقاء الذي سيجمع المستشار النمساوي، كارل نهامر، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيكون ثنائيا.
وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه "لن يكون هناك صحفيون في الاجتماع بين المستشار النمساوي كارل نهامر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف قائلا: "كما لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الثنائي بين الطرفين".
ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала