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الدفاع الروسية: تدمير 4 منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك نقلت من أوروبا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220411/الدفاع-الروسية-تدمير-4-منظومات-دفاعية-من-طراز-إس-300-في-دنيبروبتروفسك-نقلت-من-أوروبا--1061060917.html
الدفاع الروسية: تدمير 4 منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك نقلت من أوروبا
الدفاع الروسية: تدمير 4 منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك نقلت من أوروبا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير أربع منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك تم نقلها من إحدى الدول الأوروبية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:18+0000
2022-04-11T07:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، قامت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدميرمعدات منظومة "اس-300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية من خلال صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر، مضيفا انه تم تدمير أربع قواعد إطلاق "اس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.وأضاف كوناشينكوف قائلا: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 78 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مراكز قيادة، ورادار توجيه، وثلاثة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى، وأربعة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى 58 معقلًا ومناطق تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قائلا: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سوخوي25" في الجو بالقرب من قرية إيزيوم، بالإضافة إلى ذلك، تم اسقاط ثلاث طائرات بدون طيار في مقاطعات بالاكليا ، ومنطقة خاركوف".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الدفاع الروسية: تدمير 4 منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك نقلت من أوروبا

07:18 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 11.04.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن تدمير أربع منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك تم نقلها من إحدى الدول الأوروبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، قامت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدميرمعدات منظومة "اس-300" التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية من خلال صواريخ "كاليبر" أطلقت من البحر، مضيفا انه تم تدمير أربع قواعد إطلاق "اس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك.

وأضاف كوناشينكوف قائلا: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية 78 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها: ثلاثة مراكز قيادة، ورادار توجيه، وثلاثة مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى، وأربعة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى 58 معقلًا ومناطق تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قائلا: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سوخوي25" في الجو بالقرب من قرية إيزيوم، بالإضافة إلى ذلك، تم اسقاط ثلاث طائرات بدون طيار في مقاطعات بالاكليا ، ومنطقة خاركوف".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:44 GMT
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