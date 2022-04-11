عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/السفير-الروسي-في-بريطانيا-العلاقات-بين-موسكو-ولندن-تحجمت-ولا-يوجد-مسار-للتفاوض----1061092394.html
السفير الروسي في بريطانيا: العلاقات بين موسكو ولندن تحجمت ولا يوجد مسار للتفاوض
السفير الروسي في بريطانيا: العلاقات بين موسكو ولندن تحجمت ولا يوجد مسار للتفاوض
أعلن السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا هي الآن ذات طابع فني، وقد تحجمت العلاقات بشكل كبير، ولا يوجد مسار... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:20+0000
2022-04-11T18:20+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104348/72/1043487261_0:94:1200:769_1920x0_80_0_0_f21023f21b804fc7d2a165d8a3d89b0d.jpg
وقال كيلين، في حديث لقناة "روسيا – 24": "علاقاتنا الآن ذات طابع فني بشكل أساسي، إنها تتعلق أكثر بمساعدة المواطنين، والحفاظ على عمل السفارات. ودون أي شك، نواصل خدمة الاتصالات ليس فقط من خلال الخطوط الدبلوماسية المدنية، ولكن لدينا أيضًا ملحق عسكري يعمل هنا. والعلاقات تحجمت كثيرا، ويمكنني القول أن هناك أسبابا لذلك. لا يوجد مسار للتفاوض ".وردا على سؤال حول تقييم المستوى الحالي للعلاقات الروسية البريطانية، أشار الدبلوماسي إلى أن "لا يوجد شيء خاص يمكن تقييمه".وفي وقت سابق، صرح كيلين، أنه على الرغم من الصعوبات الحالية، فإنه من المستحيل التحدث عن قطع العلاقات بين موسكو ولندن، وهناك حاجة إلى اتصالات وسفارات.هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، والناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى حوالي 900 شخصية وكيان.وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين
https://arabic.sputniknews.com/20220402/جونسون-يؤكد-مواصلة-بريطانيا-دعم-أوكرانيا-وتصعيد-العقوبات-ضد-روسيا-1060784942.html
https://arabic.sputniknews.com/20220329/إندبندنت-اللعب-بالجغرافيا-السياسية-مع-روسيا-سيكلف-بريطانيا-ثمنا-باهظا-1060600087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104348/72/1043487261_26:0:1174:861_1920x0_80_0_0_f4b145ed5bddddf31fe838cfe491aabe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

السفير الروسي في بريطانيا: العلاقات بين موسكو ولندن تحجمت ولا يوجد مسار للتفاوض

18:20 GMT 11.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا هي الآن ذات طابع فني، وقد تحجمت العلاقات بشكل كبير، ولا يوجد مسار للمفاوضات.
وقال كيلين، في حديث لقناة "روسيا – 24": "علاقاتنا الآن ذات طابع فني بشكل أساسي، إنها تتعلق أكثر بمساعدة المواطنين، والحفاظ على عمل السفارات. ودون أي شك، نواصل خدمة الاتصالات ليس فقط من خلال الخطوط الدبلوماسية المدنية، ولكن لدينا أيضًا ملحق عسكري يعمل هنا. والعلاقات تحجمت كثيرا، ويمكنني القول أن هناك أسبابا لذلك. لا يوجد مسار للتفاوض ".
وردا على سؤال حول تقييم المستوى الحالي للعلاقات الروسية البريطانية، أشار الدبلوماسي إلى أن "لا يوجد شيء خاص يمكن تقييمه".
وفي وقت سابق، صرح كيلين، أنه على الرغم من الصعوبات الحالية، فإنه من المستحيل التحدث عن قطع العلاقات بين موسكو ولندن، وهناك حاجة إلى اتصالات وسفارات.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا
2 أبريل, 21:23 GMT
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، حيث استهدفت 350 شخصية وكيانا بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، والناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا.
وكشف بيان للحكومة أنه تم استهداف 350 شخصية وكيانا من روسيا، ليصل بذلك عدد الشخصيات والكيانات الروسية على قائمة العقوبات البريطانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى حوالي 900 شخصية وكيان.
وضمت القائمة أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين
أزمة وقود حادة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
إندبندنت: اللعب بالجغرافيا السياسية مع روسيا سيكلف بريطانيا ثمنا باهظا
29 مارس, 09:27 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала