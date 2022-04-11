https://arabic.sputniknews.com/20220411/السوق-الخيري-في-قطاع-غزة-يقدم-المستلزمات-الغذائية-للفقراء-مجانا-1061064398.html

السوق الخيري في قطاع غزة يقدم المستلزمات الغذائية للفقراء مجانا

السوق الخيري في قطاع غزة يقدم المستلزمات الغذائية للفقراء مجانا

على مدار عدة أيام يتوافد مواطنون فلسطينيون إلى سوق خيري، في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، للحصول على مستلزمات غذائية مجانية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T08:34+0000

2022-04-11T08:34+0000

2022-04-11T08:40+0000

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السوق الخيري يستهدف نحو 1000 أسرة فقيرة ومحتاجة، ويقدِّم لهم مواد غذائية مجاناً خلال شهر رمضان، ويقول مهند النجار عضو جمعية "إسناد المجتمع" لوكالة "سبوتنيك": "الفكرة من هذا السوق الخيري هي إعطاء الحرية للأسر المتعففة في اختيار المواد الغذائية التي تحتاجها، بصورة لائقة لا تشعرهم بالحرج، هذا المشروع تم بدعم من مؤسسة "Gift of the Givers"، الجنوب أفريقية، وبإشراف جمعية "إسناد المجتمع"، ويستمر على مدار عدة أيام ومن الممكن أن ينفذ على مرحلتين خلال شهر رمضان، وقد تم استهداف الأسر الأكثر حاجة في قطاع غزة".السوق الخيري يمنح الأسر المحتاجة فرصة في تأمين بعض المواد الغذائية التي يحتاجونها، مثل الخضار والمواد الغذائية واللحوم، والحلوى، ويقول الغزي حسن سليمان لـ "سبوتنيك": "هذه المبادرة الخيرية جاءت في الوقت المناسب، وبطريقة تمنحني الحرية في اختيار بعض ما أحتاجه، الكوبون الذي منحوني إياه قيمته 50 دولار أمريكي ويؤمن بعض المواد الضرورية، وأشكر القائمين على هذا السوق وأتمنى أن يتم تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال شهر رمضان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها".وفي قطاع غزة، تعتاش آلاف الأسر على المساعدات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات المحلية المعنية بخدمة الفقراء بتمويل من مؤسسات داعمة خارج الوطن أو داخله، في ظل وضع اقتصادي غاية في الصعوبة، وبسبب الحصار والحروب فقد ارتفعت معدلات البطالة في صفوف القوى العاملة في القطاع إلى 45%، والفقر إلى 64% وانعدام الأمن الغذائي إلى 62.2%.

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