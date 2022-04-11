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الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وقذائف هاون في كركوك
الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وقذائف هاون في كركوك
أعلنت الشرطة الاتحادية بالعراق، العثور على عبوات ناسفة ومادة "سي 4" خلال عمليات تفتيش في محافظة كركوك. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:17+0000
2022-04-11T11:17+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، بحسب موقع "السومرية نيوز".وقال البيان إن: "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة الميدان مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت واجب دهم وتفتيش في منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرياض بمحافظة كركوك".وأشار بيان الشرطة العراقية إلى أن "المهمة أسفرت عن العثور على 7 قنابر هاون متعددة الأنواع، وعبوتين ناسفتين نوع بلازما حديدية".كما أسفرت عن العثور على 4 مساطر تفجير، بالإضافة إلى 3 جلكانات سعة خمسة لتر مملوء بمادة "سي 4".وأوضح البيان أنه مفارز الجهد الهندسي تولت مهمة معالجة المواد وإتلافها في مواقعها.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-العراقي-يزور-طهران-هذا-الأسبوع-1061065490.html
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أخبار العراق اليوم

الشرطة العراقية تعثر على عبوات ناسفة وقذائف هاون في كركوك

11:17 GMT 11.04.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMالشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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أعلنت الشرطة الاتحادية بالعراق، العثور على عبوات ناسفة ومادة "سي 4" خلال عمليات تفتيش في محافظة كركوك.
جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، بحسب موقع "السومرية نيوز".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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وقال البيان إن: "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة الميدان مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت واجب دهم وتفتيش في منطقة (مجمع الشهيد) بناحية الرياض بمحافظة كركوك".
وأشار بيان الشرطة العراقية إلى أن "المهمة أسفرت عن العثور على 7 قنابر هاون متعددة الأنواع، وعبوتين ناسفتين نوع بلازما حديدية".
كما أسفرت عن العثور على 4 مساطر تفجير، بالإضافة إلى 3 جلكانات سعة خمسة لتر مملوء بمادة "سي 4".
وأوضح البيان أنه مفارز الجهد الهندسي تولت مهمة معالجة المواد وإتلافها في مواقعها.
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