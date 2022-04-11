https://arabic.sputniknews.com/20220411/الصين-أمريكا-تفرض-عقوبات-دولية-للحفاظ-على-هيمنتها-1061063612.html

الصين: أمريكا تفرض عقوبات دولية للحفاظ على هيمنتها

الصين: أمريكا تفرض عقوبات دولية للحفاظ على هيمنتها

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على دول أخرى بهدف تحقيق مكاسب والحفاظ على هيمنتها الدولية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T08:25+0000

2022-04-11T08:25+0000

2022-04-11T08:25+0000

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، اليوم الاثنين.قال المتحدث الصيني إن: "الولايات المتحدة تفرض العقوبات لتحقيق مكاسب والحفاظ على هيمنتها الدولية".ورأى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على دول مثل أفغانستان وكوبا وغيرها لم تؤد الغرض منها.وعن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال المسؤول الصيني إن بلاده تولي أهمية كبيرة للوضع الإنساني في أوكرانيا، مطالبا بعدم تسييسه وأن "تمتنع الأطراف عن تبادل الاتهامات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا