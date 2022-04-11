https://arabic.sputniknews.com/20220411/العراق-يعلن-القبض-على-قيادي-بالغ-الأهمية-في-تنظيم-داعش-الإرهابي-1061095257.html
العراق يعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش الإرهابي
العراق يعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش الإرهابي
أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، وذلك مع التحفظ على الكشف... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T20:21+0000
2022-04-11T20:21+0000
2022-04-11T20:21+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f32a06695f9b5251f866c410b5dcb78.jpg
بغداد- سبوتنيك. وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك، ومثلهم في محافظة كركوك.وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406484_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44ff688c17e243567ce03ea1418c6101.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يعلن القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش الإرهابي
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، القبض على قيادي "بالغ الأهمية" في تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي.
بغداد- سبوتنيك. وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".
كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك، ومثلهم في محافظة كركوك.
وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية
خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.
وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم
ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.