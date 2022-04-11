الغرب والشرق.. قصة تصدع أوكرانيا

© Sputnik . Petr Zadorozhny

من أسباب التصدع في أوكرانيا مشاعر العداء تجاه روسيا لدى مؤيدي ربط أوكرانيا بركاب الاتحاد الأوروبي. ولم يستحسن السكان في الشرق الأوكراني هذه المشاعر، بل رأوا فيها تهديدا لوجودهم وفقا لما قاله مؤسسو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأظهر تعداد السكان في عام 2001 أن 38% من سكان مقاطعة دونيتسك و39% من سكان مقاطعة لوغانسك يصفون أنفسهم بأنهم روس.

وخشي أكثر من ثلث سكان الشرق الأوكراني أن يتم إفقادهم هويتهم ومبادئهم الثقافية.