https://arabic.sputniknews.com/20220411/القوات-المسلحة-العراقية-توجه-ضربة-قوية-لتنظيم-داعش-1061096155.html
القوات المسلحة العراقية توجه ضربة قوية لتنظيم "داعش"
القوات المسلحة العراقية توجه ضربة قوية لتنظيم "داعش"
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، بينهم قيادي وصفته بأنه "بالغ... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:02+0000
2022-04-11T21:02+0000
2022-04-11T21:02+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/30/1043373009_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_b801d8e2e8420bce90af6c03bc151fd6.jpg
بغداد - سبوتنيك. وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الإثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك.وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مقتل-وإصابة-عنصرين-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-لإرهابيي-داعش-في-الأنبار-1060998854.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/30/1043373009_241:0:2912:2003_1920x0_80_0_0_23f140984e9853c69d287c10619b7afc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
القوات المسلحة العراقية توجه ضربة قوية لتنظيم "داعش"
تابعنا عبر
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، بينهم قيادي وصفته بأنه "بالغ الأهمية"، لكنها لم تكشف هويته.
بغداد - سبوتنيك
. وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية
، اليوم الإثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".
كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك.
وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة
تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.