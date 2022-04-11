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القوات المسلحة العراقية توجه ضربة قوية لتنظيم "داعش"
القوات المسلحة العراقية توجه ضربة قوية لتنظيم "داعش"
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، بينهم قيادي وصفته بأنه "بالغ... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:02+0000
2022-04-11T21:02+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الإثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك.وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/مقتل-وإصابة-عنصرين-من-الجيش-العراقي-في-هجوم-لإرهابيي-داعش-في-الأنبار-1060998854.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

القوات المسلحة العراقية توجه ضربة قوية لتنظيم "داعش"

21:02 GMT 11.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في البصرة
 أفراد قوات الأمن العراقية خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
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ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، بينهم قيادي وصفته بأنه "بالغ الأهمية"، لكنها لم تكشف هويته.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح بيان للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الإثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على القيادي الداعشي "وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".
كما أشار البيان إلى أن الجهاز ألقى القبض على 3 إرهابيين من داعش في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك.
وأعلنت القوات المسلحة العراقية، بوقت سابق هذا الشهر، إحباط مخطط من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
مقتل وإصابة عنصرين من الجيش العراقي في هجوم لإرهابيي "داعش" في الأنبار
9 أبريل, 08:47 GMT
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أخفق البرلمان العراقي ثلاث مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم تأمين النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة الانتخاب.
© Sputnikأبرز 10 محطات... "داعش" بين ظهور البغدادي ومقتله
أبرز 10 محطات... داعش بين ظهور البغدادي ومقتله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:32 GMT
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