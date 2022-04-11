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https://arabic.sputniknews.com/20220411/الكرملين-بوتين-ونهامر-سيبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وقد-يتطرقان-لقضية-الغاز-1061067878.html
الكرملين: بوتين ونهامر سيبحثان الوضع في أوكرانيا وقد يتطرقان لقضية الغاز
الكرملين: بوتين ونهامر سيبحثان الوضع في أوكرانيا وقد يتطرقان لقضية الغاز
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:00+0000
2022-04-11T10:00+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
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الكرملين: بوتين ونهامر سيبحثان الوضع في أوكرانيا وقد يتطرقان لقضية الغاز

10:00 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اليوم الاثنين ستخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وستجرى في صيغة مغلقة.
وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.
كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
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