https://arabic.sputniknews.com/20220411/المدارس-تستأنف-العمل-في-مدينة-أوكرانية-محررة-1061058275.html
المدارس تستأنف العمل في مدينة أوكرانية محررة
المدارس تستأنف العمل في مدينة أوكرانية محررة
استأنفت المؤسسات التعليمية العمل في مدينة أوكرانية محررة من سيطرة نظام كييف. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T05:01+0000
2022-04-11T05:01+0000
2022-04-11T05:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقالت رئيسة مدينة ميليتوبول، غالينا دانيلتشينكو، لـ"سبوتنيك": إن المدارس ورياض الأطفال تفتح أبوابها للأطفال في الحادي عشر من أبريل/ نيسان.وأضافت أن مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني كانت استأنفت العمل في الرابع من أبريل.كما تفتح المنشآت الثقافية والرياضية أبوابها أمام الأطفال.وعادت الحياة في مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه إلى مجراها الطبيعي بعدما حررتها القوات الروسية من سيطرة نظام كييف (عاصمة أوكرانيا) في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان النائب ميخائيل شيريميت، العضو في مجلس النواب الروسي، قد صرح لـ"سبوتنيك" أن المناطق الأوكرانية المحررة مقبلة على مستقبل مشرق، حيث تتاح لها لأول مرة في العقود الماضية فرصة التطور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
المدارس تستأنف العمل في مدينة أوكرانية محررة
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استأنفت المؤسسات التعليمية العمل في مدينة أوكرانية محررة من سيطرة نظام كييف.
وقالت
رئيسة مدينة ميليتوبول، غالينا دانيلتشينكو، لـ"سبوتنيك": إن المدارس ورياض الأطفال تفتح أبوابها للأطفال في الحادي عشر من أبريل/ نيسان.
وأضافت أن مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني كانت استأنفت العمل في الرابع من أبريل.
كما تفتح المنشآت الثقافية والرياضية أبوابها أمام الأطفال.
وعادت الحياة في مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه إلى مجراها الطبيعي بعدما حررتها القوات الروسية من سيطرة نظام كييف (عاصمة أوكرانيا) في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان النائب ميخائيل شيريميت، العضو في مجلس النواب الروسي، قد صرح
لـ"سبوتنيك" أن المناطق الأوكرانية المحررة مقبلة على مستقبل مشرق، حيث تتاح لها لأول مرة في العقود الماضية فرصة التطور.