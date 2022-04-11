عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/المدارس-تستأنف-العمل-في-مدينة-أوكرانية-محررة-1061058275.html
المدارس تستأنف العمل في مدينة أوكرانية محررة
المدارس تستأنف العمل في مدينة أوكرانية محررة
استأنفت المؤسسات التعليمية العمل في مدينة أوكرانية محررة من سيطرة نظام كييف. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T05:01+0000
2022-04-11T05:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061058250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da3fccc249d747ce3d6ceb0896d45511.jpg
وقالت رئيسة مدينة ميليتوبول، غالينا دانيلتشينكو، لـ"سبوتنيك": إن المدارس ورياض الأطفال تفتح أبوابها للأطفال في الحادي عشر من أبريل/ نيسان.وأضافت أن مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني كانت استأنفت العمل في الرابع من أبريل.كما تفتح المنشآت الثقافية والرياضية أبوابها أمام الأطفال.وعادت الحياة في مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه إلى مجراها الطبيعي بعدما حررتها القوات الروسية من سيطرة نظام كييف (عاصمة أوكرانيا) في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان النائب ميخائيل شيريميت، العضو في مجلس النواب الروسي، قد صرح لـ"سبوتنيك" أن المناطق الأوكرانية المحررة مقبلة على مستقبل مشرق، حيث تتاح لها لأول مرة في العقود الماضية فرصة التطور.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061058250_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_093767c0ac1d7076e4e47672cdd6193d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

المدارس تستأنف العمل في مدينة أوكرانية محررة

05:01 GMT 11.04.2022
© Sputnik . РИА Новостиالعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا
العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
تابعنا عبرTelegram
استأنفت المؤسسات التعليمية العمل في مدينة أوكرانية محررة من سيطرة نظام كييف.
وقالت رئيسة مدينة ميليتوبول، غالينا دانيلتشينكو، لـ"سبوتنيك": إن المدارس ورياض الأطفال تفتح أبوابها للأطفال في الحادي عشر من أبريل/ نيسان.
وأضافت أن مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني كانت استأنفت العمل في الرابع من أبريل.
كما تفتح المنشآت الثقافية والرياضية أبوابها أمام الأطفال.
وعادت الحياة في مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب مقاطعة زابوروجيه إلى مجراها الطبيعي بعدما حررتها القوات الروسية من سيطرة نظام كييف (عاصمة أوكرانيا) في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، وهو اليوم الذي بدأت فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان النائب ميخائيل شيريميت، العضو في مجلس النواب الروسي، قد صرح لـ"سبوتنيك" أن المناطق الأوكرانية المحررة مقبلة على مستقبل مشرق، حيث تتاح لها لأول مرة في العقود الماضية فرصة التطور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала