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المكسيك: أكثر من 90 في المئة من الناخبين أيدوا بقاء الرئيس في السلطة
المكسيك: أكثر من 90 في المئة من الناخبين أيدوا بقاء الرئيس في السلطة
وافق ما لا يقل عن 90 في المئة من المكسيكيين الذين شاركوا في استفتاء دعا إليه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأحد، على بقاء الرئيس في منصبه وذلك وفقا... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T04:23+0000
2022-04-11T04:23+0000
أخبار المكسيك
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وأفادت تقديرات المعهد الانتخابي بأن ما يتراوح بين 90.3 في المئة و91.9 في المئة من الناخبين أيدوا بقاء لوبيز أوبرادور في منصبه.وقالت الهيئة الانتخابية إن من المتوقع أن تتراوح نسبة الإقبال على التصويت بين 17 في المئة و18.2 في المئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن حد الأربعين في المئة المطلوب لجعل النتيجة ملزمة.وانتخب لوبيز أوبرادور بأغلبية ساحقة في 2018، حيث حصل على أكثر من 30 مليون صوت، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المكسيك.وقال الرئيس عن التصويت في وقت سابق من العام الحالي، "إذا لم أحصل على دعم الشعب، فلا يمكنني الاستمرار في الحكم. الحاكم الذي لا يحظى بدعم الشعب هو مثل ورقة الشجر الجافة. السلطة المعنوية يجب أن يكون لها سلطة سياسية".ويعتبر الاستفتاء أيضا اختبارا لقوة الرئيس قبل انتخابات حكام الولايات في يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/المكسيك-استفتاء-على-استكمال-الرئيس-لولايته--1061036251.html
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أخبار المكسيك

المكسيك: أكثر من 90 في المئة من الناخبين أيدوا بقاء الرئيس في السلطة

04:23 GMT 11.04.2022
© AP Photo / Marco Ugarteالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
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وافق ما لا يقل عن 90 في المئة من المكسيكيين الذين شاركوا في استفتاء دعا إليه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأحد، على بقاء الرئيس في منصبه وذلك وفقا لتقديرات أولية نشرها المعهد الانتخابي الوطني.
وأفادت تقديرات المعهد الانتخابي بأن ما يتراوح بين 90.3 في المئة و91.9 في المئة من الناخبين أيدوا بقاء لوبيز أوبرادور في منصبه.
وقالت الهيئة الانتخابية إن من المتوقع أن تتراوح نسبة الإقبال على التصويت بين 17 في المئة و18.2 في المئة، وهي نسبة تقل كثيرا عن حد الأربعين في المئة المطلوب لجعل النتيجة ملزمة.
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
المكسيك.. استفتاء على استكمال الرئيس لولايته
أمس, 11:08 GMT
وانتخب لوبيز أوبرادور بأغلبية ساحقة في 2018، حيث حصل على أكثر من 30 مليون صوت، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المكسيك.
وقال الرئيس عن التصويت في وقت سابق من العام الحالي، "إذا لم أحصل على دعم الشعب، فلا يمكنني الاستمرار في الحكم. الحاكم الذي لا يحظى بدعم الشعب هو مثل ورقة الشجر الجافة. السلطة المعنوية يجب أن يكون لها سلطة سياسية".
ويعتبر الاستفتاء أيضا اختبارا لقوة الرئيس قبل انتخابات حكام الولايات في يونيو/حزيران.
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