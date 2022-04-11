https://arabic.sputniknews.com/20220411/الملكة-إليزابيث-تتحدث-لأول-مرة-عن-تجربة-إصابتها-بكورونا-ترك-شخصا-منهكا-ومرهقا-للغاية-1061065986.html

الملكة إليزابيث تتحدث لأول مرة عن تجربة إصابتها بكورونا: "ترك شخصا منهكا ومرهقا للغاية"‏

الملكة إليزابيث تتحدث لأول مرة عن تجربة إصابتها بكورونا: "ترك شخصا منهكا ومرهقا للغاية"‏

قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن فيروس "كورونا" المستجد ترك "شخصا منهكا ومرهقا للغاية".‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T09:17+0000

2022-04-11T09:17+0000

2022-04-11T09:17+0000

فيروس كورونا

بريطانيا

العالم

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وجاء تصريح الملكة إليزابيث خلال مكالمة فيديو افتراضية مع عاملين في مجال الصحة البريطانية، بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة تحمل اسمها بأحد مستشفيات بريطانيا، وتضم 155 سريرا للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يعانون نقصا في التنفس، وفقا لوكالة "رويترز".كما تحدثت الملكة في المكالمة إلى آصف حسين، الذي كان يعاني من مرض خطير بفيروس (كوفيد-19)، وفقد أفراد عائلته بسبب الفيروس.وقالت له عن تجربتها مع الإصابة بالفيروس: "إنه يترك المرء متعبا جدا ومرهقا، أليس كذلك، هذا الوباء الرهيب؟".وثبتت إصابة ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 95 عاما بفيروس "كورونا" المستجد في شهر فبراير/ شباط الماضي، وأعلن القصر الملكي وقتها أنها كان تعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد، ثم شاركت بعدها في ارتباطات خفيفة.وقلصت الملكة إليزابيث ارتباطاتها منذ دخولها المستشفى لليلة واحدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب علاجها من مرض غير محدد.يشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستغيب عن حضور خميس العهد (قداس ماوندي السنوي)، المقام يوم الخميس الموافق 14 نيسان/ أبريل الجاري.وسيمثّل الملكة التي كانت تعاني من مشاكل في التنقل، في الحدث المقام يوم الخميس المقبل في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا باركر، وفقا لـشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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