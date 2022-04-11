عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الملكة-إليزابيث-تتحدث-لأول-مرة-عن-تجربة-إصابتها-بكورونا-ترك-شخصا-منهكا-ومرهقا-للغاية-1061065986.html
الملكة إليزابيث تتحدث لأول مرة عن تجربة إصابتها بكورونا: "ترك شخصا منهكا ومرهقا للغاية"‏
الملكة إليزابيث تتحدث لأول مرة عن تجربة إصابتها بكورونا: "ترك شخصا منهكا ومرهقا للغاية"‏
قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن فيروس "كورونا" المستجد ترك "شخصا منهكا ومرهقا للغاية".‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:17+0000
2022-04-11T09:17+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050699532_0:60:1150:707_1920x0_80_0_0_9a5156749178097cdb2f7e4a908cd6d5.jpg
وجاء تصريح الملكة إليزابيث خلال مكالمة فيديو افتراضية مع عاملين في مجال الصحة البريطانية، بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة تحمل اسمها بأحد مستشفيات بريطانيا، وتضم 155 سريرا للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يعانون نقصا في التنفس، وفقا لوكالة "رويترز".كما تحدثت الملكة في المكالمة إلى آصف حسين، الذي كان يعاني من مرض خطير بفيروس (كوفيد-19)، وفقد أفراد عائلته بسبب الفيروس.وقالت له عن تجربتها مع الإصابة بالفيروس: "إنه يترك المرء متعبا جدا ومرهقا، أليس كذلك، هذا الوباء الرهيب؟".وثبتت إصابة ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 95 عاما بفيروس "كورونا" المستجد في شهر فبراير/ شباط الماضي، وأعلن القصر الملكي وقتها أنها كان تعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد، ثم شاركت بعدها في ارتباطات خفيفة.وقلصت الملكة إليزابيث ارتباطاتها منذ دخولها المستشفى لليلة واحدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب علاجها من مرض غير محدد.يشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستغيب عن حضور خميس العهد (قداس ماوندي السنوي)، المقام يوم الخميس الموافق 14 نيسان/ أبريل الجاري.وسيمثّل الملكة التي كانت تعاني من مشاكل في التنقل، في الحدث المقام يوم الخميس المقبل في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا باركر، وفقا لـشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/بريطانيا-تفتح-تحقيقا-بعد-تسريب-معلومات-حساسة-بشأن-إجراءات-ستطبق-عند-وفاة-الملكة-إليزابيث-1061034238.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050699532_65:0:1085:765_1920x0_80_0_0_f645833a4fcee38dddf471508066e86a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, بريطانيا, العالم

الملكة إليزابيث تتحدث لأول مرة عن تجربة إصابتها بكورونا: "ترك شخصا منهكا ومرهقا للغاية"‏

09:17 GMT 11.04.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، إن فيروس "كورونا" المستجد ترك "شخصا منهكا ومرهقا للغاية".‏
وجاء تصريح الملكة إليزابيث خلال مكالمة فيديو افتراضية مع عاملين في مجال الصحة البريطانية، بمناسبة الافتتاح الرسمي لوحدة تحمل اسمها بأحد مستشفيات بريطانيا، وتضم 155 سريرا للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يعانون نقصا في التنفس، وفقا لوكالة "رويترز".
كما تحدثت الملكة في المكالمة إلى آصف حسين، الذي كان يعاني من مرض خطير بفيروس (كوفيد-19)، وفقد أفراد عائلته بسبب الفيروس.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ترتدي بذلة وطاقية بنفسجية اللون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
بريطانيا تفتح تحقيقا بعد تسريب "معلومات حساسة" بشأن إجراءات ستطبق عند وفاة الملكة إليزابيث
أمس, 10:16 GMT
وقالت له عن تجربتها مع الإصابة بالفيروس: "إنه يترك المرء متعبا جدا ومرهقا، أليس كذلك، هذا الوباء الرهيب؟".
وثبتت إصابة ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 95 عاما بفيروس "كورونا" المستجد في شهر فبراير/ شباط الماضي، وأعلن القصر الملكي وقتها أنها كان تعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد، ثم شاركت بعدها في ارتباطات خفيفة.

وسألت الملكة إليزابيث العاملين في مجال الصحة خلال المحادثة كيف تعامل المرضى مع عدم قدرتهم على رؤية أفراد أسرهم، وقالت: "من الواضح أنها كانت تجربة مخيفة للغاية".

وقلصت الملكة إليزابيث ارتباطاتها منذ دخولها المستشفى لليلة واحدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب علاجها من مرض غير محدد.
يشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستغيب عن حضور خميس العهد (قداس ماوندي السنوي)، المقام يوم الخميس الموافق 14 نيسان/ أبريل الجاري.
وسيمثّل الملكة التي كانت تعاني من مشاكل في التنقل، في الحدث المقام يوم الخميس المقبل في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا باركر، وفقا لـشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала