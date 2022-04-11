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https://arabic.sputniknews.com/20220411/الملكة-رانيا-تؤدي-العمرة-في-السعودية-وتدعو-لزوجها-فيديو-1061071770.html
الملكة رانيا تؤدي العمرة في السعودية وتدعو لزوجها... فيديو
الملكة رانيا تؤدي العمرة في السعودية وتدعو لزوجها... فيديو
أدت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع سفر ‏زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني إلى ألمانيا... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:22+0000
2022-04-11T11:22+0000
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ونشرت الملكة رانيا في خاصية "القصص" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" لقطات من أدائها العمرة، ودعت لزوجها بالشفاء قائلة: "اللهم إني أستودعك سيدنا، فاحفظه بعينك التي لا تنام، وألبسه ثوب الصحة والعافية واكلأه برعايتك".وسافرت الملكة رانيا إلى السعودية ضمن 550 سيدة أردنية من جميع محافظات الأردن، من أسر الشهداء والمتقاعدات العسكريات والناشطات في خدمة المجتمع، ومن المستفيدات من الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المتطوعين الشباب، وفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية.وكان مرافقا للملكة رانيا العبدالله في رحلتها لأداء العمرة الأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زينا الفيصل.وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن الملكة رانيا ستلحق بزوجها في ألمانيا، بعد انتهائها من أداء العمرة.وغادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى ألمانيا، أمس الأحد، لإجراء عملية ‏جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري‎.‎وأدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وسيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي

الملكة رانيا تؤدي العمرة في السعودية وتدعو لزوجها... فيديو

11:22 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الملكة رانيا العبدلله مع زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أدت ملكة الأردن، رانيا العبدالله، مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع سفر ‏زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني إلى ألمانيا لإجراء جراحة.‏
ونشرت الملكة رانيا في خاصية "القصص" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" لقطات من أدائها العمرة، ودعت لزوجها بالشفاء قائلة: "اللهم إني أستودعك سيدنا، فاحفظه بعينك التي لا تنام، وألبسه ثوب الصحة والعافية واكلأه برعايتك".
وسافرت الملكة رانيا إلى السعودية ضمن 550 سيدة أردنية من جميع محافظات الأردن، من أسر الشهداء والمتقاعدات العسكريات والناشطات في خدمة المجتمع، ومن المستفيدات من الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المتطوعين الشباب، وفقا لصحيفة "الرأي" الأردنية.
وكان مرافقا للملكة رانيا العبدالله في رحلتها لأداء العمرة الأميرة عالية بنت الحسين، والأميرة عائشة بنت الحسين، والأميرة زينا الفيصل.
وذكرت صحيفة "الرأي" الأردنية أن الملكة رانيا ستلحق بزوجها في ألمانيا، بعد انتهائها من أداء العمرة.
وغادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى ألمانيا، أمس الأحد، لإجراء عملية ‏جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري‎.‎
وأدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وسيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.
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