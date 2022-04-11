https://arabic.sputniknews.com/20220411/النفط-يغلق-دون-100-دولار-للبرميل-بفعل-إغلاقات-في-الصين-1061097189.html
النفط يغلق دون 100 دولار للبرميل بفعل إغلاقات في الصين
النفط يغلق دون 100 دولار للبرميل بفعل إغلاقات في الصين
هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، اليوم الاثنين، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع عن مستوى 100 دولار للبرميل بفعل مخاوف بأن جائحة كوفيد-19 ستخفض... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T22:03+0000
2022-04-11T22:03+0000
2022-04-11T22:03+0000
أسعار النفط اليوم
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وبينما تخطط دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كميات قياسية من الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.وأغلق خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذ 25 فبراير/شباط، اليوم التالي لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 4.30 دولار، أو 4.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 مارس/آذار.وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 3.97 دولار، أو 4.0 بالمئة، إلى 94.29 دولار.وبدأت المدينة تخفيف الإغلاق في بعض المناطق اليوم الاثنين على الرغم من تسجيل مستوى قياسي للإصابات الجديدة بكوفيد-19 يزيد على 25 ألف إصابة.وللمساعدة في تعويض نقص في الخام الروسي بعد فرض عقوبات على موسكو، ستفرج الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة القادمة.وقال محللون ببنك جيه بي مورجان، إن أحجام السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يكفي لتعويض نقص قدره مليون برميل يوميا في المعروض من النفط الروسي.وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/أسعار-النفط-تقلص-خسائرها-بعد-تراجع-كبير-مدفوع-بالمخاوف-حول-الطلب-الصيني-1061079504.html
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أسعار النفط اليوم
النفط يغلق دون 100 دولار للبرميل بفعل إغلاقات في الصين
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هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، اليوم الاثنين، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للتراجع عن مستوى 100 دولار للبرميل بفعل مخاوف بأن جائحة كوفيد-19 ستخفض الطلب في الصين.
وبينما تخطط دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن كميات قياسية من الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية
.
وأغلق خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى منذ 25 فبراير/شباط، اليوم التالي لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 4.30 دولار، أو 4.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل
وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 16 مارس/آذار.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 3.97 دولار، أو 4.0 بالمئة، إلى 94.29 دولار.
وتباطأ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بفعل إغلاقات مرتبطة بكوفيد-19 في شنغهاي المركز المالي للبلاد.
وبدأت المدينة تخفيف الإغلاق في بعض المناطق اليوم الاثنين على الرغم من تسجيل مستوى قياسي للإصابات الجديدة بكوفيد-19 يزيد على 25 ألف إصابة.
وللمساعدة في تعويض نقص في الخام الروسي بعد فرض عقوبات على موسكو، ستفرج الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة، عن 240 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية على مدار الأشهر الستة القادمة.
وقال محللون ببنك جيه بي مورجان، إن أحجام السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي تعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدار الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يكفي لتعويض نقص قدره مليون برميل يوميا في المعروض من النفط الروسي.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار الأمريكي لثامن جلسة على التوالي أمام سلة من العملات المنافسة. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.