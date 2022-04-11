https://arabic.sputniknews.com/20220411/الولايات-المتحدة-والهند-تبدأن-التعاون-في-المجال-الفضائي-نهاية-العام-1061097052.html
الولايات المتحدة والهند تبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء نهاية العام
الولايات المتحدة والهند تبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء نهاية العام
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة والهند ستبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء بحلول نهاية العام. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:54+0000
2022-04-11T21:54+0000
2022-04-11T21:57+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية الهندية بصيغة (2 + 2): "نحن ملتزمون ببدء التعاون الدفاعي في هذا المجال بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أنه يمثل تبادلا عسكريا جديدا بين إدارتنا للفضاء والوكالة الهندية للفضاء".ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسط مشاعر الإحباط تسيطر على الولايات المتحدة بشأن موقف نيودلهي المحايد من الأزمة الأوكرانية.يذكر أن أوستن أجرى مباحثات مع نظيره الهندي راجناث سينغ في البنتاغون، اليوم الاثنين، تطرقت إلى الشراكة الدفاعية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بايدن-ومودي-يجتمعان-لمناقشة-تقارب-الهند-وروسيا-والأزمة-الأوكرانية-1061081182.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة والهند تبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء نهاية العام
21:54 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة والهند ستبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء بحلول نهاية العام.