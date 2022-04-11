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الولايات المتحدة والهند تبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء نهاية العام
الولايات المتحدة والهند تبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء نهاية العام
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة والهند ستبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء بحلول نهاية العام. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T21:54+0000
2022-04-11T21:57+0000
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واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية الهندية بصيغة (2 + 2): "نحن ملتزمون ببدء التعاون الدفاعي في هذا المجال بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أنه يمثل تبادلا عسكريا جديدا بين إدارتنا للفضاء والوكالة الهندية للفضاء".ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسط مشاعر الإحباط تسيطر على الولايات المتحدة بشأن موقف نيودلهي المحايد من الأزمة الأوكرانية.يذكر أن أوستن أجرى مباحثات مع نظيره الهندي راجناث سينغ في البنتاغون، اليوم الاثنين، تطرقت إلى الشراكة الدفاعية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بايدن-ومودي-يجتمعان-لمناقشة-تقارب-الهند-وروسيا-والأزمة-الأوكرانية-1061081182.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم

الولايات المتحدة والهند تبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء نهاية العام

21:54 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 11.04.2022)
© AFP 2022 / ALEX WONGإصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة والهند ستبدأن التعاون الدفاعي في مجال الفضاء بحلول نهاية العام.
واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن في مؤتمر صحفي بعد المحادثات الأمريكية الهندية بصيغة (2 + 2): "نحن ملتزمون ببدء التعاون الدفاعي في هذا المجال بحلول نهاية العام"، مشيرا إلى أنه يمثل تبادلا عسكريا جديدا بين إدارتنا للفضاء والوكالة الهندية للفضاء".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في لقائه مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في البيت الأبيض، واشنطن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
بايدن ومودي يجتمعان لمناقشة تقارب الهند وروسيا والأزمة الأوكرانية
14:02 GMT
ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وسط مشاعر الإحباط تسيطر على الولايات المتحدة بشأن موقف نيودلهي المحايد من الأزمة الأوكرانية.
يذكر أن أوستن أجرى مباحثات مع نظيره الهندي راجناث سينغ في البنتاغون، اليوم الاثنين، تطرقت إلى الشراكة الدفاعية بين البلدين.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:32 GMT
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