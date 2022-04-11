https://arabic.sputniknews.com/20220411/اليابان-تسعى-إلى-تطبيع-العلاقات-مع-بيونغ-يانغ-ونزع-السلاح-النووي-لكوريا-الشمالية-1061068263.html

اليابان تسعى إلى تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

اليابان تسعى إلى تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الاثنين، إن اليابان ستواصل السعي لتطبيع العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية وتحث بيونغ يانغ على... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T10:11+0000

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2022-04-11T10:11+0000

العالم

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طوكيو - سبوتنيك. وقال ماتسونو في إفادة صحفية: "بالاعتماد على إعلان بيونغ يانغ بين اليابان وكوريا الشمالية (لعام 2002، تعتزم اليابان) أن تعالج بشكل شامل المشاكل المعقدة للمواطنين اليابانيين المحتجزين بالقوة في كوريا الشمالية، والمتعلقة بالبرامج النووية والصاروخية، لتسوية محن الماضي وتحقيق التطبيع".في الوقت نفسه، اعتبر أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية غير مقبولة، مشيرا إلى أن عمليات الإطلاق المتكررة من قبل بيونغ يانغ تؤدي إلى تفاقم التوترات: "إن إطلاق الصواريخ وكذلك إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات، الذي تم إجراؤه في مارس/ آذار، يؤجج توترات أكبر، في حين أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية تهدد السلام والاستقرار في اليابان والمجتمع الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق".وتابع: "نحن بالاشتراك مع المجتمع الدولي، والولايات المتحدة في المقام الأول ستعمل من أجل نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية".وتحتفل كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، بالذكرى العاشرة لتولي كيم جونغ أون منصب زعيم حزب العمال الكوري، الذي أجرى أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخ على مدى 10 سنوات من وجوده في السلطة، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات وأربع تجارب صاروخية نووية. في المقابل، أجرى كيم جونغ إيل، 16 عملية إطلاق صاروخية واختبارين نوويين خلال 17 عامًا في السلطة.وكان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، قد صرح في مارس، بأن تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة، تعتبر "عملا من أعمال العنف غير المقبولة". وأفاد كيشيدا في تصريحات له في بروكسل، خلال حضوره قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، بأنه سيسعى لتأكيد التعاون فيما يتعلق بتصرفات كوريا الشمالية خلال الاجتماع، بحسب "رويترز".

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