https://arabic.sputniknews.com/20220411/اليونان-تحاول-أن-تكون-مركزا-للطاقة-في-البلقان-وأوروبا-كبديل-عن-روسيا-1061081508.html

اليونان تحاول أن تكون مركزا للطاقة في البلقان وأوروبا كبديل عن روسيا

اليونان تحاول أن تكون مركزا للطاقة في البلقان وأوروبا كبديل عن روسيا

أفادت تقارير إعلامية أن اليونان تعمل على تعزيز وجودها الجيوسياسي في المنطقة وأوروبا عن طريق استثمار التزام الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده تدريجيا على النفط... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T14:12+0000

2022-04-11T14:12+0000

2022-04-11T14:12+0000

اقتصاد

العالم

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وأشارت التقارير إلى أنه على الرغم من الموقف المتناقض لدى كل من الدولة والمجتمع حول علاقة الغرب مع روسيا، قرر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ليس فقط متابعة قضية رد الغرب على روسيا عن طريق التعليقات أو التحفظات، بل قرر أن يكون من بين الاصوات الرئيسية لهذه القضية.وبحسب التقرير المنشور في موقع "ekathimerini" فإن قرار رئيس الوزراء اليوناني سيؤثر ايضا على السياسة الداخلية لبلاده، حيث سيستخدم هذا الموقف لحسم الانتخابات لصالح حزبه أمام المعارضة سيريزا في المعركة الانتخابية المقبلة في عام 2023.وتركز الحكومة اليونانية اليوم في محاولة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، على ضمان الإمداد المستمر لمثل هذه المصادر مع تقليل، قدر الإمكان، ارتفاع التكاليف على المنازل والشركات. كما تهدف إلى جعل اليونان مركزا للطاقة في منطقة البلقان وبقية أوروبا.اعتماد نهج واشنطن في مسألة الطاقةوبين المقال أن الهدف النهائي لهذه الخطوات يعتمد إلى حد كبير على نهج الولايات المتحدة في مسألة الطاقة، حيث أعلنت واشنطن معارضتها لمشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط.اليونان تعمل على إنشاء محطات تكرير في المتوسطوبحسب المصدر يمكن لليونان مع وجود التكرير الخاصة بها على جزيرة رفيسيوزا وثلاث محطات أخرى قيد الإنشاء، أن تساعد في إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز قابل للتصدير، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من الغاز يمكن توريده عن طريق أساطيل الشحن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال مملوك لليونان.مشروع يوناني يسمح بالتعاون الدولي في القطاع النفطيبدوره أشار موقع "OT" نقلا عن مصادر خاصة إلى أن رئيس الوزراء اليوناني من المتوقع يعلن عن شركة واحدة تتولى نيابة عن الدولة اليونانية حقوق التنقيب عن المحروقات واستغلالها ومشاركة شركة "DEPA" في خطوط الأنابيب الدولية للغاز الطبيعي.والمشاريع التي يمكن أن تشترك معها هي مشاريع خط الأنابيب اليوناني البلغاري (IGB) و"EastMed" وخط الأنابيب اليوناني الإيطالي (IGI) الذي تشارك "إديسون" فيه.وفقًا للمعلومات المتاحة لموقع "OT"، فإن الخطوة المذكورة أعلاه المتمثلة بدمج الشركات بشركة واحدة، تمكن اليونان من وضع استراتيجية وطنية موحدة في مجالات استغلال الغاز الطبيعي وتطوير خطوط الأنابيب التي ستنقل كميات من الوقود إلى مناطق جنوب شرق أوروبا.دول أروبية تدفع بالروبل مقال الغاز الروسي وعلى الرغم من هذه الأنباء، فقد أعلنت عدة دول بشكل صريح استمرار عمليات توريد الغاز الروسي، حيث قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في أقصر وقت ممكن".أكدت هنغاريا، في وقت سابق، أنها لن تتراجع عن رفضها شمول وارداتها من الطاقة الروسية في العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-المجري-يؤكد-استعداد-بلاده-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي--1061075778.html

https://arabic.sputniknews.com/20220411/هنغاريا-نرفض-شمول-وارداتنا-من-الطاقة-الروسية-بالعقوبات-1061066171.html

https://arabic.sputniknews.com/20220411/بدء-الاجتماع-بين-الرئيس-بوتين-والمستشار-النمساوي-نيهامر-1061078312.html

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