https://arabic.sputniknews.com/20220411/انعكاس-الانتخابات-الفرنسية-على-الملف-الأوكراني-1061082158.html
انعكاس الانتخابات الفرنسية على الملف الأوكراني
انعكاس الانتخابات الفرنسية على الملف الأوكراني
نناقش في هذه الحلقة: الاتحاد الأوروبي يقدم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تأثير الانتخابات الفرنسية على أوروبا والملف الأوكراني، هل تتحول جنين إلى غزة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:17+0000
2022-04-11T14:17+0000
2022-04-11T15:06+0000
راديو
بلا قيود
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انعكاس الانتخابات الفرنسية على الملف الأوكراني
انعكاس الانتخابات الفرنسية على الملف الأوكراني
صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أنه من الضروري تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.حول هذا الموضوع، قال الأستاذ بمعهد باريس لجيوبوليتيك، فيصل جلول، لـ "بلا قيود":جنين على خطا قطاع غزةأفاد مراسل "سبوتنيك" في جنين، أجود جرادات، أن فتى فلسطينيا من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين، لقي حتفه، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.وخلال مداخلة مع "بلا قيود" علق مدير جامعة القدس المفتوحة، أسعد العويوي، على هذا الموضوع بقوله:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
انعكاس الانتخابات الفرنسية على الملف الأوكراني
14:17 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الاتحاد الأوروبي يقدم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تأثير الانتخابات الفرنسية على أوروبا والملف الأوكراني، هل تتحول جنين إلى غزة أخرى؟ فقرة "رحمة" الرمضانية من لبنان.
صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، أنه من الضروري تزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة.
حول هذا الموضوع، قال الأستاذ بمعهد باريس لجيوبوليتيك، فيصل جلول، لـ "بلا قيود
":
"أثناء البدء بحملة الانتخابات لم يكن مطروحا الملف الأوكراني، ولكن في حال فوز السيدة لوبان، من المتوقع أنها ستتخذ إجراءات خارج إطار السياسة الأمريكية، وستعيد لفرنسا سيادتها باتخاذ القرار، كما أنها ستخرج من حلف الناتو، ولن توافق على أعمال عدائية ضد روسيا في أوكرانيا، لكن هناك حملة ضدها للترويج لعدم انتخابها، لأنها على علاقة طيبة بالرئيس بوتين".
جنين على خطا قطاع غزة
أفاد مراسل "سبوتنيك" في جنين، أجود جرادات، أن فتى فلسطينيا من سكان الحي الشرقي في مدينة جنين، لقي حتفه، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
" علق مدير جامعة القدس المفتوحة، أسعد العويوي، على هذا الموضوع بقوله:
إن "المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، ففي فلسطين انتهاك يومي ومنذ أكثر من 70 عاما، لحقوق الإنسان، وجرائم حرب واضحة للجميع، لكن الغرب يلفت الانتباه عن جرائم الاحتلال بما يحدث في أوكرانيا، وإذا استمر الوضع هكذا فسيؤدي إلى الانفجار وربما تصبح جنين مثل قطاع غزة، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تفعل شيئا سوى الإدانة".
التفاصيل في الملف الصوتي...