https://arabic.sputniknews.com/20220411/بدء-الاجتماع-بين-الرئيس-بوتين-والمستشار-النمساوي-نيهامر-1061078312.html
بدء الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر
بدء الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن بدء الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نيهامر في قصر الكرملين بموسكو. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:12+0000
2022-04-11T13:12+0000
2022-04-11T13:22+0000
روسيا
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع بدأ بالفعل".وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.ووصل المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بدء الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر
13:12 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن بدء الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نيهامر في قصر الكرملين بموسكو.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "الاجتماع بدأ بالفعل".
وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.
كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.
ووصل المستشار النمساوي
كارل نيهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.