عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بعد-مشاركته-في-يوتيرن-توفيق-عبد-الحميد-يعلن-اعتزاله-التمثيل-نهائيا-1061094075.html
بعد مشاركته في "يوتيرن".. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا
بعد مشاركته في "يوتيرن".. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا
أعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوتيرن" الذي يعرض حاليا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:59+0000
2022-04-11T18:59+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الفنانين في مصر
منوعات
المجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/54/1045685408_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d53f34bbadef1ddb96a8ae3c323f621f.jpg
وكتب توفيق (65 عاما) عبر حسابه على فيسبوك، مساء اليوم الإثنين "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".وأثار إعلان توفيق عبد الحميد اعتزال التمثيل جدلا واسعا، وتكهنات حول الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وذهب البعض للقول بأن السبب وراء ذلك ربما يكون مشاكل مع صناع أو نجوم مسلسل يوتيرن، إلا أن توفيق عاد ونفى ذلك.وكتب منشورا جديدا أكد فيه على أن قرار اعتزاله التمثيل نهائيا، "سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي فى عدم الكلام".ومسلسل يوتيرن من ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبد العزيز وﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة، وبطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104568/54/1045685408_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d726abc932f45eb9c5954516ef282401.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, منوعات, المجتمع

بعد مشاركته في "يوتيرن".. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا

18:59 GMT 11.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyنهر النيل، القاهرة، مصر
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
تابعنا عبرTelegram
أعلن الممثل المصري توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيا، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "يوتيرن" الذي يعرض حاليا.
وكتب توفيق (65 عاما) عبر حسابه على فيسبوك، مساء اليوم الإثنين "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".
وأثار إعلان توفيق عبد الحميد اعتزال التمثيل جدلا واسعا، وتكهنات حول الأسباب التي دفعته إلى ذلك، وذهب البعض للقول بأن السبب وراء ذلك ربما يكون مشاكل مع صناع أو نجوم مسلسل يوتيرن، إلا أن توفيق عاد ونفى ذلك.
وكتب منشورا جديدا أكد فيه على أن قرار اعتزاله التمثيل نهائيا، "سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي فى عدم الكلام".
ومسلسل يوتيرن من ﺇﺧﺮاﺝ: سامح عبد العزيز وﺗﺄﻟﻴﻒ: أيمن سلامة، وبطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала