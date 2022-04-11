عربي
الدفاع الروسية: تم إعداد استفزازات أوكرانية جديدة تحت قيادة بريطانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بنك-إسرائيل-المركزي-يتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-2018-1061087692.html
بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
اتخذ بنك إسرائيل المركزي خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2018 لمكافحة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:45+0000
2022-04-11T15:45+0000
اقتصاد
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101694/66/1016946650_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_95b4fc2a300812efa196bcbe1166c6df.jpg
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن بنك إسرائيل المركزي قرر رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ونصف، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركا متوقعا لمكافحة التضخم المتزايد، الذي يعد النمو الاقتصادي القوي أحد أسبابه.وقرر البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.35 في المئة من 0.10 في المئة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن المستوى السابق كان أدنى مستوى للفائدة على الإطلاق.وبهذه النسبة تكون مستويات التضخم الحالية أكبر من المستويات التي كانت تستهدفها الحكومة الإسرائيلية، التي تتراوح بين 1 إلى 3 في المئة.يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي وصل إلى 8.2 في المئة في 2021، بينما تراجعت مستويات البطالة إلى 3.2 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20210420/إسرائيل-ارتفاع-الدين-الحكومي-لـ-984-مليار-شيكل-في-2020-1048749791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101694/66/1016946650_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_b773f2e195cf548ffe5cf5718a67b3aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار إسرائيل اليوم

بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018

15:45 GMT 11.04.2022
© Sputnik . I. Nosov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة تل أبيب
مدينة تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . I. Nosov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اتخذ بنك إسرائيل المركزي خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2018 لمكافحة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن بنك إسرائيل المركزي قرر رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ونصف، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركا متوقعا لمكافحة التضخم المتزايد، الذي يعد النمو الاقتصادي القوي أحد أسبابه.
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، بنيامين نتنياهو، إسرائيل 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2021
إسرائيل... ارتفاع الدين الحكومي لـ 984 مليار شيكل في 2020
20 أبريل 2021, 14:27 GMT
وقرر البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.35 في المئة من 0.10 في المئة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن المستوى السابق كان أدنى مستوى للفائدة على الإطلاق.
ووصل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.5 في المئة في فبراير/ شباط وهو أعلى مستوى في 11 عاما.
وبهذه النسبة تكون مستويات التضخم الحالية أكبر من المستويات التي كانت تستهدفها الحكومة الإسرائيلية، التي تتراوح بين 1 إلى 3 في المئة.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي وصل إلى 8.2 في المئة في 2021، بينما تراجعت مستويات البطالة إلى 3.2 في المئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала