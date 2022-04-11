https://arabic.sputniknews.com/20220411/بنك-إسرائيل-المركزي-يتخذ-خطوة-هي-الأولى-منذ-2018-1061087692.html
بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
اتخذ بنك إسرائيل المركزي خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2018 لمكافحة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:45+0000
2022-04-11T15:45+0000
2022-04-11T15:45+0000
اقتصاد
أخبار إسرائيل اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن بنك إسرائيل المركزي قرر رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ونصف، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركا متوقعا لمكافحة التضخم المتزايد، الذي يعد النمو الاقتصادي القوي أحد أسبابه.وقرر البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.35 في المئة من 0.10 في المئة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن المستوى السابق كان أدنى مستوى للفائدة على الإطلاق.وبهذه النسبة تكون مستويات التضخم الحالية أكبر من المستويات التي كانت تستهدفها الحكومة الإسرائيلية، التي تتراوح بين 1 إلى 3 في المئة.يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي وصل إلى 8.2 في المئة في 2021، بينما تراجعت مستويات البطالة إلى 3.2 في المئة.
https://arabic.sputniknews.com/20210420/إسرائيل-ارتفاع-الدين-الحكومي-لـ-984-مليار-شيكل-في-2020-1048749791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار إسرائيل اليوم
بنك إسرائيل المركزي يتخذ خطوة هي الأولى منذ 2018
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اتخذ بنك إسرائيل المركزي خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2018 لمكافحة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن بنك إسرائيل المركزي قرر رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ونصف، اليوم الاثنين.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحركا متوقعا لمكافحة التضخم المتزايد، الذي يعد النمو الاقتصادي
القوي أحد أسبابه.
وقرر البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.35 في المئة من 0.10 في المئة، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن المستوى السابق كان أدنى مستوى للفائدة على الإطلاق.
ووصل التضخم السنوي في إسرائيل
إلى 3.5 في المئة في فبراير/ شباط وهو أعلى مستوى في 11 عاما.
وبهذه النسبة تكون مستويات التضخم الحالية أكبر من المستويات التي كانت تستهدفها الحكومة الإسرائيلية
، التي تتراوح بين 1 إلى 3 في المئة.
يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي وصل إلى 8.2 في المئة في 2021، بينما تراجعت مستويات البطالة إلى 3.2 في المئة.