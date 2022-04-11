https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-فرض-عقوبات-جديدة-على-قطاع-الغاز-الروسي-لا-يزال-قيد-النقاش--1061085610.html
بوريل: فرض عقوبات جديدة على قطاع الغاز الروسي لا يزال قيد النقاش
بوريل: فرض عقوبات جديدة على قطاع الغاز الروسي لا يزال قيد النقاش
أكد الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن استهداف قطاع الغاز في روسيا بعقوبات أمر مطروح على الطاولة، لكن لم يتم اتخاذ... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:03+0000
2022-04-11T15:03+0000
2022-04-11T15:26+0000
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أبريل - سبوتنيك. وصرح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين: "المزيد من العقوبات ضد روسيا مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها قطاع الغاز"، مضيفا "لم يتم اتخاذ قرار اليوم حول تبني المزيد من العقوبات".وفيما يتعلق بالعملية العسكرية، رأى بوريل أن روسيا "فشلت بشكل كبير في الحرب... من المستحيل على روسيا الاستيلاء على كييف"، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق مفاده تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا من قبل الدول الأعضاء.من جهة ثانية، عبّر بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصعيد محتمل في دونباس شرق أوكرانيا.وكان بوريل قد قال خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. فيما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزيرة-الخارجية-الألمانية-أوكرانيا-بحاجة-إلى-أسلحة-ثقيلة-وليس-لدى-الشركاء-وقت-لتقديم-الأعذار-1061064832.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: فرض عقوبات جديدة على قطاع الغاز الروسي لا يزال قيد النقاش
15:03 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
أكد الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن استهداف قطاع الغاز في روسيا بعقوبات أمر مطروح على الطاولة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عقوبات جديدة بعد.
أبريل - سبوتنيك. وصرح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين: "المزيد من العقوبات ضد روسيا مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها قطاع الغاز"، مضيفا "لم يتم اتخاذ قرار اليوم حول تبني المزيد من العقوبات".
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية، رأى بوريل أن روسيا "فشلت بشكل كبير في الحرب... من المستحيل على روسيا الاستيلاء على كييف"، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق مفاده تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا من قبل الدول الأعضاء.
من جهة ثانية، عبّر بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصعيد محتمل في دونباس شرق أوكرانيا.
وكان بوريل قد قال خلال اجتماع في لوكسمبورغ
في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. فيما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها.