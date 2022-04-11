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بوريل: فرض عقوبات جديدة على قطاع الغاز الروسي لا يزال قيد النقاش
بوريل: فرض عقوبات جديدة على قطاع الغاز الروسي لا يزال قيد النقاش
أكد الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن استهداف قطاع الغاز في روسيا بعقوبات أمر مطروح على الطاولة، لكن لم يتم اتخاذ... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:03+0000
2022-04-11T15:26+0000
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أبريل - سبوتنيك. وصرح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين: "المزيد من العقوبات ضد روسيا مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها قطاع الغاز"، مضيفا "لم يتم اتخاذ قرار اليوم حول تبني المزيد من العقوبات".وفيما يتعلق بالعملية العسكرية، رأى بوريل أن روسيا "فشلت بشكل كبير في الحرب... من المستحيل على روسيا الاستيلاء على كييف"، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق مفاده تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا من قبل الدول الأعضاء.من جهة ثانية، عبّر بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصعيد محتمل في دونباس شرق أوكرانيا.وكان بوريل قد قال خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. فيما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزيرة-الخارجية-الألمانية-أوكرانيا-بحاجة-إلى-أسلحة-ثقيلة-وليس-لدى-الشركاء-وقت-لتقديم-الأعذار-1061064832.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: فرض عقوبات جديدة على قطاع الغاز الروسي لا يزال قيد النقاش

15:03 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 11.04.2022)
© AFP 2022 / Javier Sorianoرئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / Javier Soriano
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أكد الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن استهداف قطاع الغاز في روسيا بعقوبات أمر مطروح على الطاولة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عقوبات جديدة بعد.
أبريل - سبوتنيك. وصرح بوريل خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين: "المزيد من العقوبات ضد روسيا مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها قطاع الغاز"، مضيفا "لم يتم اتخاذ قرار اليوم حول تبني المزيد من العقوبات".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية، رأى بوريل أن روسيا "فشلت بشكل كبير في الحرب... من المستحيل على روسيا الاستيلاء على كييف"، مشيرا إلى التوصل إلى اتفاق مفاده تقديم مزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا من قبل الدول الأعضاء.
من جهة ثانية، عبّر بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصعيد محتمل في دونباس شرق أوكرانيا.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وزيرة الخارجية الألمانية: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة ثقيلة وليس لدى الشركاء وقت لتقديم الأعذار
08:43 GMT
وكان بوريل قد قال خلال اجتماع في لوكسمبورغ في وقت سابق اليوم، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. فيما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:32 GMT
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