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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-فرض-مزيد-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-خيار-مطروح-1061061124.html
بوريل: فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا خيار مطروح
بوريل: فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا خيار مطروح
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:34+0000
2022-04-11T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل: "العقوبات مطروحة دائمًا على الطاولة، والمناقشة حول أوكرانيا تعني بالتأكيد مناقشة فعالية العقوبات، تلك التي تم تحديدها بالفعل، وبالتأكيد سيناقش الوزراء الخطوات الأخرى".وأشار بوريل ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في حظر النفط الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، إلى أن فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا هو خيار، مضيفا أن روسيا تستعد لمهاجمة دونباس شرق أوكرانيا و"أتوقع تصعيد الحرب هناك خلال الأيام القادمة".وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد قال إن الموجة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تدمر أساس النظام المالي العالمي وتؤدي إلى أزمة، لكن دول البريكس لديها كل الأدوات لمواجهتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزير-المالية-الروسي-في-اجتماع-البريكس-العقوبات-ضد-روسيا-تؤدي-إلى-أزمة-لكن-يمكننا-كدول-مواجهتها-1061010745.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

بوريل: فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا خيار مطروح

07:34 GMT 11.04.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل: "العقوبات مطروحة دائمًا على الطاولة، والمناقشة حول أوكرانيا تعني بالتأكيد مناقشة فعالية العقوبات، تلك التي تم تحديدها بالفعل، وبالتأكيد سيناقش الوزراء الخطوات الأخرى".
دول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
وزير المالية الروسي في اجتماع البريكس: العقوبات ضد روسيا تؤدي إلى أزمة لكن يمكننا كدول مواجهتها
9 أبريل, 13:16 GMT
وأشار بوريل ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في حظر النفط الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، إلى أن فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا هو خيار، مضيفا أن روسيا تستعد لمهاجمة دونباس شرق أوكرانيا و"أتوقع تصعيد الحرب هناك خلال الأيام القادمة".
وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد قال إن الموجة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تدمر أساس النظام المالي العالمي وتؤدي إلى أزمة، لكن دول البريكس لديها كل الأدوات لمواجهتها.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
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