https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-فرض-مزيد-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-خيار-مطروح-1061061124.html

بوريل: فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا خيار مطروح

بوريل: فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا خيار مطروح

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال اجتماع في لوكسمبورغ اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الخطوات التالية... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T07:34+0000

2022-04-11T07:34+0000

2022-04-11T07:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوريل: "العقوبات مطروحة دائمًا على الطاولة، والمناقشة حول أوكرانيا تعني بالتأكيد مناقشة فعالية العقوبات، تلك التي تم تحديدها بالفعل، وبالتأكيد سيناقش الوزراء الخطوات الأخرى".وأشار بوريل ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في حظر النفط الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا، إلى أن فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا هو خيار، مضيفا أن روسيا تستعد لمهاجمة دونباس شرق أوكرانيا و"أتوقع تصعيد الحرب هناك خلال الأيام القادمة".وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد قال إن الموجة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تدمر أساس النظام المالي العالمي وتؤدي إلى أزمة، لكن دول البريكس لديها كل الأدوات لمواجهتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/وزير-المالية-الروسي-في-اجتماع-البريكس-العقوبات-ضد-روسيا-تؤدي-إلى-أزمة-لكن-يمكننا-كدول-مواجهتها-1061010745.html

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