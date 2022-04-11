https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوريل-يدعو-الدول-الأعضاء-في-الاتحاد-الأوروبي-إلى-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-التي-تطلبها-1061069437.html
بوريل يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تطلبها
بوريل يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تطلبها
دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:30+0000
2022-04-11T10:30+0000
2022-04-11T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقًا لتقارير بلومبورغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال بوريل لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي إن القرار يجب أن يتخذ "في غضون أيام وليس أسابيع".وقال بوريل في وقت سابق من اليوم قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية، سنناقش اليوم الوضع في أوكرانيا والمزيد من العقوبات ضد روسيا دائما مطروحة.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تطلبها
10:30 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 10:47 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها.
ووفقًا لتقارير بلومبورغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال بوريل لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي إن القرار يجب أن يتخذ "في غضون أيام وليس أسابيع".
وقال بوريل في وقت سابق من اليوم قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية، سنناقش اليوم الوضع في أوكرانيا والمزيد من العقوبات ضد روسيا دائما مطروحة.
وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية
هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.