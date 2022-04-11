https://arabic.sputniknews.com/20220411/بيسكوف-الناتو-أداة-شحذ-للمواجهة-وليس-تحالفا-يضمن-السلام-والاستقرار-1061067990.html
بيسكوف: الناتو أداة شحذ للمواجهة وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار
بيسكوف: الناتو أداة شحذ للمواجهة وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "الناتو" يركز على المواجهة وتوسيع الحلف لن يؤدي لمزيد من الأمن في أوروبا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:04+0000
2022-04-11T10:04+0000
2022-04-11T10:04+0000
روسيا
الكرملين
دميتري بيسكوف
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. قال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا وتكرارا أن الحلف نفسه هو بالأحرى أداة شحذ للمواجهة، وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار، ولن يؤدي توسع الحلف بالطبع إلى مزيد من الأمن للقارة الأوروبية".وحول المزاعم بأن روسيا تمت دعوتها مسبقا للانضمام إلى الناتو، قال بيسكوف: "ليست لدي مثل هذه المعلومات، لكنني أعلم على وجه اليقين أن الجانب الأمريكي تحدث مرارا عن استحالة هذه العضوية. وفي الواقع قيل إن الأبواب على العكس، مغلقة، لأن هذا (انضمام روسيا إلى الناتو) مستحيل في الأساس".ويأتي هذا على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو، وتزامناً مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقاً، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وبقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/بيل-كلينتون-عرضت-على-بوتين-ويلتسين-انضمام-روسيا-إلى-الناتو-1060994775.html
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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف, الناتو
بيسكوف: الناتو أداة شحذ للمواجهة وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "الناتو" يركز على المواجهة وتوسيع الحلف لن يؤدي لمزيد من الأمن في أوروبا.
موسكو - سبوتنيك. قال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا وتكرارا أن الحلف نفسه هو بالأحرى أداة شحذ للمواجهة، وليس تحالفا يضمن السلام والاستقرار، ولن يؤدي توسع الحلف بالطبع إلى مزيد من الأمن للقارة الأوروبية".
وحول المزاعم بأن روسيا تمت دعوتها مسبقا للانضمام إلى الناتو
، قال بيسكوف: "ليست لدي مثل هذه المعلومات، لكنني أعلم على وجه اليقين أن الجانب الأمريكي تحدث مرارا عن استحالة هذه العضوية. وفي الواقع قيل إن الأبواب على العكس، مغلقة، لأن هذا (انضمام روسيا إلى الناتو) مستحيل في الأساس".
ويأتي هذا على خلفية الوضع المتأزم منذ فترة بين روسيا والناتو
، وتزامناً مع مطالبة موسكو بعدم توسع الحلف شرقاً، وكذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وبقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.