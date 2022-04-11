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تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير
تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير/ شباط، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة،... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:56+0000
2022-04-11T07:56+0000
العالم
بريطانيا
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وفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة "كوفيد-19".وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى بشكل كبير في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أشار في فبراير، إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر، حيث قلل متحور "أوميكرون" من الإنفاق الاستهلاكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بسبب-نقص-الموظفين-تعليق-العديد-من-الرحلات-الجوية-في-بريطانيا-1060938879.html
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العالم, بريطانيا, فيروس كورونا

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير

07:56 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد
10 جنيهات إسترلينية أمامها عملات معدنية فئة جنيه إسترليني واحد ويورو واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير/ شباط، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، انخفاضا من 0.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
وفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة "كوفيد-19".

وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى بشكل كبير في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
بسبب نقص الموظفين... تعليق العديد من الرحلات الجوية في بريطانيا
7 أبريل, 12:08 GMT
وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أشار في فبراير، إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر، حيث قلل متحور "أوميكرون" من الإنفاق الاستهلاكي.
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