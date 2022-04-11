https://arabic.sputniknews.com/20220411/تباطؤ-نمو-الاقتصاد-البريطاني-أكثر-من-المتوقع-في-فبراير-1061062433.html
تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير
تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير/ شباط، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة،... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:56+0000
2022-04-11T07:56+0000
2022-04-11T07:56+0000
العالم
بريطانيا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054242011_0:20:3057:1739_1920x0_80_0_0_d799fea0b94d0a4d1467f0162ad98bce.jpg
وفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة "كوفيد-19".وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى بشكل كبير في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أشار في فبراير، إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر، حيث قلل متحور "أوميكرون" من الإنفاق الاستهلاكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/بسبب-نقص-الموظفين-تعليق-العديد-من-الرحلات-الجوية-في-بريطانيا-1060938879.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054242011_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7124ca581e57147f55b398591a467b08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, فيروس كورونا
تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير
تابعنا عبر
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير/ شباط، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، انخفاضا من 0.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
وفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة "كوفيد-19".
وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى بشكل كبير في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.
وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أشار في فبراير، إلى أن الاقتصاد البريطاني
نما بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر، حيث قلل متحور "أوميكرون" من الإنفاق الاستهلاكي.