https://arabic.sputniknews.com/20220411/تباطؤ-نمو-الاقتصاد-البريطاني-أكثر-من-المتوقع-في-فبراير-1061062433.html

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير

تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في فبراير

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير/ شباط، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة،... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T07:56+0000

2022-04-11T07:56+0000

2022-04-11T07:56+0000

العالم

بريطانيا

فيروس كورونا

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وفقا لـ "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير كان أكبر بنسبة 1.5% مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة "كوفيد-19".وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من 9% في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى بشكل كبير في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول.وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أشار في فبراير، إلى أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر، حيث قلل متحور "أوميكرون" من الإنفاق الاستهلاكي.

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العالم, بريطانيا, فيروس كورونا