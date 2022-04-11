https://arabic.sputniknews.com/20220411/تركيا-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-وتهاجم-إسرائيل-1061092575.html
تركيا تصدر بيانا شديد اللهجة وتهاجم إسرائيل
تركيا تصدر بيانا شديد اللهجة وتهاجم إسرائيل
أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن مقتل الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T18:25+0000
2022-04-11T18:25+0000
2022-04-11T18:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الخارجية التركية، إنها "تدين بشدة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل سيدة مدنية فلسطينية لا تشكل أي تهديد، بدون سابق إنذار"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.ودعت الخارجية، "السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت"، مطالبة إياها باتخاذ التدابير اللازمة لـ"منع تكرار مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، "مقتل فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم"، بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية.من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قتل الجيش الإسرائيلي مواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/حماس-جريمة-إعدام-غادة-سباتين-تؤكد-استهتار-الاحتلال-الكامل-بكل-القوانين-والأعراف-الإنسانية-1061047250.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
تركيا تصدر بيانا شديد اللهجة وتهاجم إسرائيل
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أصدرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، بيانا بشأن مقتل الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية.
وقالت الخارجية التركية، إنها "تدين بشدة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل سيدة مدنية فلسطينية لا تشكل أي تهديد، بدون سابق إنذار"، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية
.
ودعت الخارجية، "السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت"، مطالبة إياها باتخاذ التدابير اللازمة لـ"منع تكرار مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأحد، "مقتل فلسطينية
جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم"، بعد الاشتباه بها وعدم استجابتها للطلقات التحذيرية.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني
محمد اشتية، قتل الجيش الإسرائيلي مواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
وقال رئيس الوزراء إن "جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن".