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https://arabic.sputniknews.com/20220411/تركيا-تعلن-نمو-صادراتها-من-المنتجات-التكنولوجية-بنسبة-207-1061070690.html
تركيا تعلن نمو صادراتها من المنتجات التكنولوجية بنسبة 20.7%
تركيا تعلن نمو صادراتها من المنتجات التكنولوجية بنسبة 20.7%
أعلنت الحكومة التركية أن صادرات البلاد من المنتجات التي تدخل فيها التكنولوجيا، شهدت نموا بنسبة 20.7% خلال الربع الأول من العام الجاري. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:01+0000
2022-04-11T11:01+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن عائدات تركيا من هذه النوعية من الصادرات بلغت هذه الفترة 56.8 مليار دولار، بحسب وكالة "الأناضول".ومؤخرا أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، حملة تحت عنوان "التكنولوجيا المحلية والصناعة القوية".وخلال العام الماضي حققت تركيا عائدات بقيمة 212 مليارا و827 مليون دولار، من صادرات المنتجات التقنية العالية بمختلف أنواعها، أي بنمو بلغت نسبته 33.1 بالمئة مقارنة بعام 2020.وفيما يتعلق بواردات تركيا من منتجات التكنولوجيا، فقد شهدت انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 5.8 مليارات دولار، بعد أن كانت 6.4 مليارات دولار، في الفترة نفسها من عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/تركيا-تقرر-دعم-قطاع-السياحة-لضمان-2-مليون-سائح-روسي-1061070115.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن نمو صادراتها من المنتجات التكنولوجية بنسبة 20.7%

11:01 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Chadicaعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Chadica
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أعلنت الحكومة التركية أن صادرات البلاد من المنتجات التي تدخل فيها التكنولوجيا، شهدت نموا بنسبة 20.7% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن عائدات تركيا من هذه النوعية من الصادرات بلغت هذه الفترة 56.8 مليار دولار، بحسب وكالة "الأناضول".
لعاب بحر مرمرة في اسطنبول، تركيا 6 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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10:53 GMT
ومؤخرا أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، حملة تحت عنوان "التكنولوجيا المحلية والصناعة القوية".
وخلال العام الماضي حققت تركيا عائدات بقيمة 212 مليارا و827 مليون دولار، من صادرات المنتجات التقنية العالية بمختلف أنواعها، أي بنمو بلغت نسبته 33.1 بالمئة مقارنة بعام 2020.
وفيما يتعلق بواردات تركيا من منتجات التكنولوجيا، فقد شهدت انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها 5.8 مليارات دولار، بعد أن كانت 6.4 مليارات دولار، في الفترة نفسها من عام 2021.
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