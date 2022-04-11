https://arabic.sputniknews.com/20220411/تركيا-تقرر-دعم-قطاع-السياحة-لضمان-2-مليون-سائح-روسي-1061070115.html
تركيا تقرر دعم قطاع السياحة لضمان 2 مليون سائح روسي
تركيا تقرر دعم قطاع السياحة لضمان 2 مليون سائح روسي
أعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، ستقدم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا، ابتداء من الأسبوع... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:53+0000
2022-04-11T10:53+0000
2022-04-11T10:53+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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ويأتي هذه القرار الذي من خلاله سيتم تقديم الدعم لهؤلاء المشغلين، وخاصة شركات مثل "Anex" و"Pegas" و"Coral"، التي تجلب السياح من روسيا إلى تركيا، مع حزمة قروض إجمالية تبلغ 300 مليون من صندوق ضمان الائتمان (KGF)، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهونها مؤخرا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وبحسب صحيفة "صباح" التركية، ستعمل وزارة الثقافة والسياحة ووزارة النقل والبنية التحتية ووزارة المالية والخزينة على إيجاد الحلول للتغلب على المشاكل، حيث تم وضع خارطة طريق من ثلاث مراحل قيد الاستخدام لجلب السياح من روسيا.وكانت شركات الطيران، قد اضطرت إلى تعليق رحلاتها بعد أن تم استبعادها من التغطية التأمينية جراء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في روسيا. وبناء على ذلك، أجرى منظمو الرحلات العملاقة مثل "Anex" و"Pegas" و"Coral" محادثات مع الخطوط الجوية التركية (THY) لحل هذه المشكلة.وفي هذا السياق، خصصت الخطوط الجوية التركية 1.5 مليون مقعد لهذه الشركات الثلاث. ومن المتوقع أن تنقل شركات الطيران الخاصة في روسيا، التي ستسافر مع شركة طيران "بيغاسوس" وطائرات روسية الصنع، 500 ألف سائح، حيث سيتم ضمان 2 مليون سائح روسي لهذا العام.ومن أجل زيادة عدد السياح من روسيا، كان إنشاء شركة طيران جديدة على جدول الأعمال أيضًا، حيث بدأت وزارة النقل والبنية التحتية ووزارة الخزانة والمالية العمل في شركة الطيران، التي من المقرر أن يتم تأسيسها في أنطاليا وستنقل السياح فقط من روسيا إلى تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تركيا-بإمكان-السياح-الروس-أن-يدفعوا-مقابل-الخدمات-التي-يتلقونها-بالروبل-1060634774.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا تقرر دعم قطاع السياحة لضمان 2 مليون سائح روسي
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أعلنت تركيا أن وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان والبنوك، ستقدم الدعم الائتماني لمنظمي الرحلات السياحية التركية المقيمين في روسيا، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر مايو/ أيار.
ويأتي هذه القرار الذي من خلاله سيتم تقديم الدعم لهؤلاء المشغلين، وخاصة شركات مثل "Anex" و"Pegas" و"Coral"، التي تجلب السياح من روسيا إلى تركيا، مع حزمة قروض إجمالية تبلغ 300 مليون من صندوق ضمان الائتمان (KGF)، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجهونها مؤخرا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وبحسب صحيفة "صباح
" التركية، ستعمل وزارة الثقافة والسياحة ووزارة النقل والبنية التحتية ووزارة المالية والخزينة على إيجاد الحلول للتغلب على المشاكل، حيث تم وضع خارطة طريق من ثلاث مراحل قيد الاستخدام لجلب السياح من روسيا.
وكانت شركات الطيران، قد اضطرت إلى تعليق رحلاتها بعد أن تم استبعادها من التغطية التأمينية جراء الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في روسيا. وبناء على ذلك، أجرى منظمو الرحلات العملاقة مثل "Anex" و"Pegas" و"Coral" محادثات مع الخطوط الجوية التركية (THY) لحل هذه المشكلة.
وفي هذا السياق، خصصت الخطوط الجوية التركية 1.5 مليون مقعد لهذه الشركات الثلاث. ومن المتوقع أن تنقل شركات الطيران الخاصة في روسيا، التي ستسافر مع شركة طيران "بيغاسوس" وطائرات روسية الصنع، 500 ألف سائح، حيث سيتم ضمان 2 مليون سائح روسي لهذا العام.
ومن أجل زيادة عدد السياح من روسيا، كان إنشاء شركة طيران جديدة على جدول الأعمال أيضًا، حيث بدأت وزارة النقل والبنية التحتية ووزارة الخزانة والمالية العمل في شركة الطيران، التي من المقرر أن يتم تأسيسها في أنطاليا وستنقل السياح فقط من روسيا إلى تركيا.