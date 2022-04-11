https://arabic.sputniknews.com/20220411/تقرير-دولي-تقدم-جواز-السفر-الأوكراني-مقابل-تراجع-الروسي--1061074235.html
تقرير دولي: تقدم جواز السفر الأوكراني مقابل تراجع الروسي
تقرير دولي: تقدم جواز السفر الأوكراني مقابل تراجع الروسي
أصدرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة Henley & Partners نتائج مؤشرها الأخير لترتيب جوازات السفر، وذلك بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:12+0000
2022-04-11T12:12+0000
2022-04-11T12:12+0000
العالم
قائمة أقوى جواز سفر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101752/68/1017526826_0:105:2049:1257_1920x0_80_0_0_0dfe5264cc52dab880b7cff3c323d587.jpg
وبحسب موقع "cphpost"، تشهد أوروبا أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مع فرار ملايين الأوكرانيين من بلادهم. من ناحية أخرى، أصبح من السهل على الأوكرانيين عبور الحدود بفضل خطة الطوارئ للاتحاد الأوروبي التي تسمح لهم بالعيش والعمل في أي من الدول الأعضاء السبعة والعشرين، فيما أصبح الأمر أكثر صعوبة على الروس، حيث فقد جواز السفر الروسي قيمته، مع كل قيود السفر والحظر المفروض على روسيا.وبذلك تحتل روسيا اليوم المرتبة 49 برصيد 117، أي أن حامل جواز السفر الروسي يمكنه دخول 117 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة قبل السفر. من ناحية أخرى، فإن الدرجة الحالية لأوكرانيا بدون تأشيرة / تأشيرة عند الوصول هي 143، وهو رقم قياسي للبلد الذي يحتل الآن المرتبة 34 على المؤشر، وهذا أعلى بـ 26 مرتبة مقارنة بعام 2012.وقال الدكتور كريستيان إتش كايلين، رئيس Henley & Partners إنه من المرجح أن تتسع الفجوة بين البلدين مع استمرار الصراع "في حين أنه من المستحيل التنبؤ بما سيبدو عليه العالم في ظل حرب باردة جديدة، حيث يشير أحدث مؤشر إلى أن الانقسام بين روسيا وكثير من العالم الغربي آخذ في الازدياد".أفضل جواز سفرلا تزال اليابان وسنغافورة تحتلان المركز الأول في التصنيف، حيث في رصيد كلا البلدين 192 درجة، بعيدا عن قيود كوفيد-19 المؤقتة.وتأتي ألمانيا وكوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 190 درجة، فيما انتهت المراكز الثلاثة الأولى مع فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا برصيد 189 درجة. ويأتي جواز السفر الدنماركي في المركز الرابع برصيد 188 درجة.ويعد مؤشر Henley Passport هو الترتيب الأصلي المعتمد لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة. ويعتمد التصنيف على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة، والتي عززها فريق البحث Henley & Partners. .
https://arabic.sputniknews.com/20211008/تقرير-دولي-هذه-أقوى-10-جوازات-سفر-في-العالم-1050375436.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101752/68/1017526826_116:0:1931:1361_1920x0_80_0_0_cf7feeb88aa3dbbfb2f6511f5d924729.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, قائمة أقوى جواز سفر
تقرير دولي: تقدم جواز السفر الأوكراني مقابل تراجع الروسي
تابعنا عبر
أصدرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة Henley & Partners نتائج مؤشرها الأخير لترتيب جوازات السفر، وذلك بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما أثر على حرية السفر والتنقل.
وبحسب موقع "cphpost
"، تشهد أوروبا أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، مع فرار ملايين الأوكرانيين من بلادهم. من ناحية أخرى، أصبح من السهل على الأوكرانيين عبور الحدود بفضل خطة الطوارئ للاتحاد الأوروبي التي تسمح لهم بالعيش والعمل في أي من الدول الأعضاء السبعة والعشرين، فيما أصبح الأمر أكثر صعوبة على الروس، حيث فقد جواز السفر الروسي قيمته، مع كل قيود السفر والحظر المفروض على روسيا.
وبذلك تحتل روسيا اليوم المرتبة 49 برصيد 117، أي أن حامل جواز السفر الروسي يمكنه دخول 117 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة قبل السفر. من ناحية أخرى، فإن الدرجة الحالية لأوكرانيا بدون تأشيرة / تأشيرة عند الوصول هي 143، وهو رقم قياسي للبلد الذي يحتل الآن المرتبة 34 على المؤشر، وهذا أعلى بـ 26 مرتبة مقارنة بعام 2012.
وقال الدكتور كريستيان إتش كايلين، رئيس Henley & Partners
إنه من المرجح أن تتسع الفجوة بين البلدين مع استمرار الصراع "في حين أنه من المستحيل التنبؤ بما سيبدو عليه العالم في ظل حرب باردة جديدة، حيث يشير أحدث مؤشر إلى أن الانقسام بين روسيا وكثير من العالم الغربي آخذ في الازدياد".
لا تزال اليابان وسنغافورة تحتلان المركز الأول في التصنيف، حيث في رصيد كلا البلدين 192 درجة، بعيدا عن قيود كوفيد-19 المؤقتة.
وتأتي ألمانيا وكوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 190 درجة، فيما انتهت المراكز الثلاثة الأولى مع فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا برصيد 189 درجة. ويأتي جواز السفر الدنماركي في المركز الرابع برصيد 188 درجة.
ويعد مؤشر Henley Passport
هو الترتيب الأصلي المعتمد لجميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة. ويعتمد التصنيف على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أكبر قاعدة بيانات لمعلومات السفر وأكثرها دقة، والتي عززها فريق البحث Henley & Partners. .