https://arabic.sputniknews.com/20220411/توجيه-من-السيسي-بشأن-أضرحة-آل-البيت-1061086382.html
توجيه من السيسي بشأن أضرحة آل البيت
توجيه من السيسي بشأن أضرحة آل البيت
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيها بشأن تطوير أضرحة آل البيت. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:20+0000
2022-04-11T15:20+0000
2022-04-11T15:20+0000
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"وجه السيسي بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها"، وفقا لبيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، ومدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.وتابع الرئيس المصري خلال اجتماع اليوم الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.
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أخبار العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن
توجيه من السيسي بشأن أضرحة آل البيت
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أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيها بشأن تطوير أضرحة آل البيت.
"وجه السيسي بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها"، وفقا لبيان رسمي
صادر عن الرئاسة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، ومدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية.
وتابع الرئيس المصري خلال اجتماع اليوم الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب.