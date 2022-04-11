https://arabic.sputniknews.com/20220411/تونس-صمود-يدعو-إلى-تعجيل-الإعلان-عن-لجنة-صياغة-البدائل-السياسية--1061070805.html
تونس... "صمود" يدعو إلى تعجيل الإعلان عن لجنة صياغة البدائل السياسية
تونس... "صمود" يدعو إلى تعجيل الإعلان عن لجنة صياغة البدائل السياسية
دعا إئتلاف "صمود" في تونس، اليوم الاثنين، إلى تعجيل الإعلان عن تكوين لجنة الخبراء التي من المفروض الإعلان عنها مباشرة إثر انتهاء الاستشارة التي أطلقها الرئيس... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:01+0000
2022-04-11T11:01+0000
2022-04-11T11:01+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الإئتلاف طالب، في بيان له، بإطلاق الحوار الذي أعلن عنه سعيد مع المنظمات والقوى الديمقراطية، وذلك "تجنبا لمزيد من التأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وإنجاح المسار الإصلاحي".ولفت البيان إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة خبراء القانون والعلوم السياسية والإنسانية التي من المنتظر أن تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنظام الحالي يؤسس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحريات، ما سيسمح بالشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تحتاجها تونس.واختتم الائتلاف بالتأكيد على إلى ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجلس التشريعي، بصفة مباشرة وتوسيع الدوائر الانتخابية بالتقليص في عدد النواب واعتماد نظام "الأزواج" عوضا عن الأفراد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس... "صمود" يدعو إلى تعجيل الإعلان عن لجنة صياغة البدائل السياسية
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دعا إئتلاف "صمود" في تونس، اليوم الاثنين، إلى تعجيل الإعلان عن تكوين لجنة الخبراء التي من المفروض الإعلان عنها مباشرة إثر انتهاء الاستشارة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لتقوم بصياغة البدائل السياسية.
وقالت قناة "نسمة"
التونسية إن الإئتلاف طالب، في بيان له، بإطلاق الحوار الذي أعلن عنه سعيد مع المنظمات والقوى الديمقراطية، وذلك "تجنبا لمزيد من التأخير وضمان احترام المواعيد المعلن عنها يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وإنجاح المسار الإصلاحي".
وتابع الائتلاف في بيانه: "مرت ثلاثة أسابيع على انتهاء الاستشارة التي أطلقها رئيس الجمهورية مطلع العام الجاري دون أن يتم كما كان منتظرا إبّان انتهائها، أي حوار وطني حول الإصلاحات المرتقبة، مع المنظمات الوطنية والأحزاب التي لم تشارك في منظومة الفساد طيلة العشر سنوات الأخيرة".
ولفت البيان إلى أنه لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة خبراء القانون والعلوم السياسية والإنسانية التي من المنتظر أن تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنظام الحالي يؤسس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحريات، ما سيسمح بالشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تحتاجها تونس.
واختتم الائتلاف بالتأكيد على إلى ضرورة تمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجلس التشريعي، بصفة مباشرة وتوسيع الدوائر الانتخابية بالتقليص في عدد النواب واعتماد نظام "الأزواج" عوضا عن الأفراد.