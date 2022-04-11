https://arabic.sputniknews.com/20220411/جهود-تطوير-الدبابات-الأوكرانية-تي-64-تذهب-سدى-1061065833.html
جهود تطوير الدبابات الأوكرانية "تي-64" تذهب سدى
جهود تطوير الدبابات الأوكرانية "تي-64" تذهب سدى
من بين الدبابات التي يستعين بها منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دبابات "تي-80 بي في" التي تتميز باستخدام المحرك الغازي التوربيني وقدرة مدفعها عيار... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:14+0000
2022-04-11T09:14+0000
2022-04-11T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأفادت صحيقة "روسيسكايا غازيتا" عن تفاصيل المعركة التي خاضتها إحدى دبابات "تي-80 بي في" ضد دبابة من طراز "تي-64 بي في" تابعة لإحدى المجموعات المسلحة في الجيش الأوكراني.ولم تدم المعركة طويلا، إذ سرعان ما اشتعلت النار في الدبابة الأوكرانية حينما أصابتها قذيفة صاروخية خارقة للدروع أطلقتها الدبابة الروسية. ثم وقع الانفجار، وتطاير برج الدبابة الأوكرانية إلى مسافة بعيدة.وعن الدبابات الأوكرانية قالت وسائل الإعلام المحلية إنها خضعت لعملية تطويرية تحديثية ناجحة تضمنت، مثلا، تعزيز تحصين الدبابات ضد المقذوفات المضادة. ولكن العملية التطويرية لم تحقق النتائج المرجوة، ما يتيح القول إن العملية التحديثية "الناجحة" لا تعدو كونها هدرا للمال.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم الأوكراني) على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة القوات التابعة لنظام الحكم وتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جهود تطوير الدبابات الأوكرانية "تي-64" تذهب سدى
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من بين الدبابات التي يستعين بها منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دبابات "تي-80 بي في" التي تتميز باستخدام المحرك الغازي التوربيني وقدرة مدفعها عيار 125 ملم على استخدام ذخائر متنوعة منها الصواريخ الموجهة البعيدة المدى.
وأفادت
صحيقة "روسيسكايا غازيتا" عن تفاصيل المعركة التي خاضتها إحدى دبابات "تي-80 بي في" ضد دبابة من طراز "تي-64 بي في" تابعة لإحدى المجموعات المسلحة في الجيش الأوكراني.
ولم تدم المعركة طويلا، إذ سرعان ما اشتعلت النار في الدبابة الأوكرانية حينما أصابتها قذيفة صاروخية خارقة للدروع أطلقتها الدبابة الروسية. ثم وقع الانفجار، وتطاير برج الدبابة الأوكرانية إلى مسافة بعيدة.
وعن الدبابات الأوكرانية قالت وسائل الإعلام المحلية إنها خضعت لعملية تطويرية تحديثية ناجحة تضمنت، مثلا، تعزيز تحصين الدبابات ضد المقذوفات المضادة. ولكن العملية التطويرية لم تحقق النتائج المرجوة، ما يتيح القول إن العملية التحديثية "الناجحة" لا تعدو كونها هدرا للمال.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم الأوكراني) على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة القوات التابعة لنظام الحكم وتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.