عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/جهود-تطوير-الدبابات-الأوكرانية-تي-64-تذهب-سدى-1061065833.html
جهود تطوير الدبابات الأوكرانية "تي-64" تذهب سدى
جهود تطوير الدبابات الأوكرانية "تي-64" تذهب سدى
من بين الدبابات التي يستعين بها منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دبابات "تي-80 بي في" التي تتميز باستخدام المحرك الغازي التوربيني وقدرة مدفعها عيار... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:14+0000
2022-04-11T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061065758_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df94599711c8472c454b516bba488193.jpg
وأفادت صحيقة "روسيسكايا غازيتا" عن تفاصيل المعركة التي خاضتها إحدى دبابات "تي-80 بي في" ضد دبابة من طراز "تي-64 بي في" تابعة لإحدى المجموعات المسلحة في الجيش الأوكراني.ولم تدم المعركة طويلا، إذ سرعان ما اشتعلت النار في الدبابة الأوكرانية حينما أصابتها قذيفة صاروخية خارقة للدروع أطلقتها الدبابة الروسية. ثم وقع الانفجار، وتطاير برج الدبابة الأوكرانية إلى مسافة بعيدة.وعن الدبابات الأوكرانية قالت وسائل الإعلام المحلية إنها خضعت لعملية تطويرية تحديثية ناجحة تضمنت، مثلا، تعزيز تحصين الدبابات ضد المقذوفات المضادة. ولكن العملية التطويرية لم تحقق النتائج المرجوة، ما يتيح القول إن العملية التحديثية "الناجحة" لا تعدو كونها هدرا للمال.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم الأوكراني) على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة القوات التابعة لنظام الحكم وتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061065758_116:0:1556:1080_1920x0_80_0_0_e01cb81d279a6237e71e54c93a8194e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

جهود تطوير الدبابات الأوكرانية "تي-64" تذهب سدى

09:14 GMT 11.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوردبابات أوكرانية
دبابات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Министерство обороны РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
من بين الدبابات التي يستعين بها منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دبابات "تي-80 بي في" التي تتميز باستخدام المحرك الغازي التوربيني وقدرة مدفعها عيار 125 ملم على استخدام ذخائر متنوعة منها الصواريخ الموجهة البعيدة المدى.
وأفادت صحيقة "روسيسكايا غازيتا" عن تفاصيل المعركة التي خاضتها إحدى دبابات "تي-80 بي في" ضد دبابة من طراز "تي-64 بي في" تابعة لإحدى المجموعات المسلحة في الجيش الأوكراني.
ولم تدم المعركة طويلا، إذ سرعان ما اشتعلت النار في الدبابة الأوكرانية حينما أصابتها قذيفة صاروخية خارقة للدروع أطلقتها الدبابة الروسية. ثم وقع الانفجار، وتطاير برج الدبابة الأوكرانية إلى مسافة بعيدة.
وعن الدبابات الأوكرانية قالت وسائل الإعلام المحلية إنها خضعت لعملية تطويرية تحديثية ناجحة تضمنت، مثلا، تعزيز تحصين الدبابات ضد المقذوفات المضادة. ولكن العملية التطويرية لم تحقق النتائج المرجوة، ما يتيح القول إن العملية التحديثية "الناجحة" لا تعدو كونها هدرا للمال.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف (نظام الحكم الأوكراني) على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة القوات التابعة لنظام الحكم وتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала