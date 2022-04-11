https://arabic.sputniknews.com/20220411/جيش-ميانمار-يشن-ضربات-جوية-على-متمردين-بالقرب-من-حدود-تايلاند-1061059140.html
جيش ميانمار يشن ضربات جوية على متمردين بالقرب من حدود تايلاند
جيش ميانمار يشن ضربات جوية على متمردين بالقرب من حدود تايلاند
أعلن بادو ساو تاو ني، المتحدث باسم جماعة اتحاد كارين الوطني، وهي أقدم جماعة من المتمردين العرقيين في ميانمار، اليوم الاثنين، أن جيش ميانمار شن ضربات جوية أمس... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T06:27+0000
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2022-04-11T06:27+0000
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يأتي إعلان المتمردين عن تعرضهم لهجوم من الجيش وسط اندلاع قتال جديد من أجل السيطرة على بلدة لاي كاي كاو القريبة من حدود تايلاند، بحسب "رويترز".وقال المتحدث باسم جماعة اتحاد كارين إن الجيش يعزز تواجده في المنطقة بعد اشتباكات أمس الأحد، لكنه لم يتلق بعد أي أنباء عن قتال جديد اليوم الاثنين.وأضاف المتحدث بادو ساو تاو ني: "إنهم لم يتراجعوا على الإطلاق، يرسلون المزيد من القوات" مضيفا أن قوات الجماعة قتلت 45 جنديا وفقدت اثنين من مقاتليها في اشتباكات الأحد، فيما لم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمات تسعى للحصول على تعليق.يذكر أن آلاف السكان كانوا قد فروا من لاي كاي كاو التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن الحدود التايلاندية بسبب القتال الذي دار في ديسمبر/ كانون الأول حول البلدة، التي كانت ملاذا لمؤيدي الديمقراطية من استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي.وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أطاح الجيش بحكومة مدنية بقيادة الزعيمة أونج سان سو تشي العام الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
جيش ميانمار يشن ضربات جوية على متمردين بالقرب من حدود تايلاند
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أعلن بادو ساو تاو ني، المتحدث باسم جماعة اتحاد كارين الوطني، وهي أقدم جماعة من المتمردين العرقيين في ميانمار، اليوم الاثنين، أن جيش ميانمار شن ضربات جوية أمس الأحد، استهدفت المتمردين العرقيين في ولاية كارين.
يأتي إعلان المتمردين عن تعرضهم لهجوم من الجيش وسط اندلاع قتال جديد من أجل السيطرة على بلدة لاي كاي كاو القريبة من حدود تايلاند، بحسب "رويترز".
وقال المتحدث باسم جماعة اتحاد كارين إن الجيش يعزز تواجده
في المنطقة بعد اشتباكات أمس الأحد، لكنه لم يتلق بعد أي أنباء عن قتال جديد اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث بادو ساو تاو ني: "إنهم لم يتراجعوا على الإطلاق، يرسلون المزيد من القوات" مضيفا أن قوات الجماعة قتلت 45 جنديا وفقدت اثنين من مقاتليها في اشتباكات الأحد، فيما لم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمات تسعى للحصول على تعليق.
يذكر أن آلاف السكان كانوا قد فروا من لاي كاي كاو التي تبعد 20 كيلومترا فقط عن الحدود التايلاندية بسبب القتال الذي دار في ديسمبر/ كانون الأول حول البلدة، التي كانت ملاذا لمؤيدي الديمقراطية من استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي.
وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أطاح الجيش بحكومة مدنية بقيادة الزعيمة أونج سان سو تشي العام الماضي.