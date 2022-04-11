https://arabic.sputniknews.com/20220411/حقيقة-وليس-محض-خيال-مجلة-علمية-تكشف-حقيقة-بالوعة-الجحيم-الغامضة-في-البرازيل-فيديو--1061077917.html
حقيقة وليس محض خيال"... مجلة علمية تكشف حقيقة "بالوعة الجحيم" الغامضة في البرازيل... فيديو
حقيقة وليس محض خيال"... مجلة علمية تكشف حقيقة "بالوعة الجحيم" الغامضة في البرازيل... فيديو
أحدث ثقب مائي غريب الكثير من الجدل بعد أن انتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث وصفه الكثيرون بـ"ثقب الجحيم" خصوصا بعد تداول مشاهد ابتلاعه... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:07+0000
2022-04-11T13:07+0000
2022-04-11T13:19+0000
مجتمع
علوم
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وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإنه عندما تبدأ الأمطار و"تنفتح السماء" وتتساقط كميات كبيرة من المياه شرق وادي نابا في كاليفورنيا، فإن "بوابة مائية للجحيم" تنفتح معها أيضا، بحسب وصف المصدر.وعندما ترتفع مستويات المياه في خزان بحيرة بيريسا المرتفعة جدا والمتواجدة أعلى سد مونتايسلو، فإن المياه الزائدة تبدأ بالدوران في حفرة كبيرة، وتبدو أنها منحوتة في سطح البحيرة بشكل غامض.وأكدت المجلة أن هذا الثقب الضخم الذي يبتلع أحيانا الطيور المائية معه والأسماك وأي شيء قد يواجه تياره القوي، كما يظهر في بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن مفيض مائي، بناه المهندسون في الخمسينيات من القرن الماضي.ولكن المقال أشار إلى أن شكل فوهة الفتحة أثناء ارتفاع المياه وفتح المفيض الضيق بين الجبال المنحدرة يوحي للبعض بأنه يشبه "بوابة الشيطان"، حيث يقع سد مونتايسلو بين كتلتين جبليتين منحدرتين لا تسمحان بإنشاء قناة مفيض جانبية، لذلك قرر العلماء بناء "بالوعة" ضخمة تشبه تلك المتواجدة في حوض الاستحمام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم
حقيقة وليس محض خيال"... مجلة علمية تكشف حقيقة "بالوعة الجحيم" الغامضة في البرازيل... فيديو
13:07 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
أحدث ثقب مائي غريب الكثير من الجدل بعد أن انتشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، حيث وصفه الكثيرون بـ"ثقب الجحيم" خصوصا بعد تداول مشاهد ابتلاعه لعدد من الحيوانات.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فإنه عندما تبدأ الأمطار و"تنفتح السماء" وتتساقط كميات كبيرة من المياه شرق وادي نابا في كاليفورنيا، فإن "بوابة مائية للجحيم" تنفتح معها أيضا، بحسب وصف المصدر.
وعندما ترتفع مستويات المياه في خزان بحيرة بيريسا المرتفعة جدا والمتواجدة أعلى سد مونتايسلو، فإن المياه الزائدة تبدأ بالدوران في حفرة كبيرة، وتبدو أنها منحوتة في سطح البحيرة بشكل غامض.
ويطلق السكان المحليون باعتزاز على هذا الثقب اسم "ثقب المجد"، والحفرة ليست في الواقع "فم جهنم"، كما يصفها البعض، على الرغم من أن الدوامة تبدو بالتأكيد مثلها.
وأكدت المجلة أن هذا الثقب الضخم
الذي يبتلع أحيانا الطيور المائية معه والأسماك وأي شيء قد يواجه تياره القوي، كما يظهر في بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، عبارة عن مفيض مائي، بناه المهندسون في الخمسينيات من القرن الماضي.
وتعتبر الحفرة بديلا فعالا عن مجرى جانبي أكثر كلاسيكية في تصاميم السدود حول العالم، وتستخدم للتحكم في تدفق المياه من السد وللتحكم بمستويات المياه في البحيرة.
ولكن المقال أشار إلى أن شكل فوهة الفتحة أثناء ارتفاع المياه وفتح المفيض الضيق بين الجبال المنحدرة يوحي للبعض بأنه يشبه "بوابة الشيطان"، حيث يقع سد مونتايسلو بين كتلتين جبليتين منحدرتين لا تسمحان بإنشاء قناة مفيض جانبية، لذلك قرر العلماء بناء "بالوعة" ضخمة تشبه تلك المتواجدة في حوض الاستحمام.