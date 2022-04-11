https://arabic.sputniknews.com/20220411/خبير-اقتصادي-الدول-الغربية-أخطأت-في-فرض-عقوبات-ضد-روسيا-1061081389.html
خبير اقتصادي: الدول الغربية أخطأت في فرض عقوبات ضد روسيا
خبير اقتصادي: الدول الغربية أخطأت في فرض عقوبات ضد روسيا
قالت صحيفة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية إن سياسة عقوبات الحد الأقصى التي فرضتها وتنتهجها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب أوكرانيا غير ناجحة ولن تحقق أهدافها. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T14:06+0000
2022-04-11T14:06+0000
2022-04-11T14:06+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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خبير اقتصادي: الدول الغربية أخطأت في فرض عقوبات ضد روسيا
خبير اقتصادي: الدول الغربية أخطأت في فرض عقوبات ضد روسيا
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات لإلحاق الضرر باقتصادات الدول الأخرى، لكن مثل هذه الإجراءات لم تساعد واشنطن أبدا في تحقيق أهدافها الأصلية.وعن جدوى العقوبات المفروضة على روسيا، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:وأضاف الهماشي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
خبير اقتصادي: الدول الغربية أخطأت في فرض عقوبات ضد روسيا
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قالت صحيفة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية إن سياسة عقوبات الحد الأقصى التي فرضتها وتنتهجها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب أوكرانيا غير ناجحة ولن تحقق أهدافها.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات لإلحاق الضرر باقتصادات الدول الأخرى، لكن مثل هذه الإجراءات لم تساعد واشنطن أبدا في تحقيق أهدافها الأصلية.
وعن جدوى العقوبات المفروضة على روسيا، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"دائما ما تأتي العقوبات الغربية بنتائج عكسية، إذ لا تتحقق الغايات من فرضها، فمعاقبة دولة ومنعها من التبادل التجاري والحصول على التكنولوجيا يؤدي إلى قيامها بالبحث عن البدائل واستخدام مواردها بشكل أمثل، مما ينعكس على تطورها إيجابا، فدولة متطورة مثل روسيا تمتلك الإمكانيات الكبيرة، فإن مثل هكذا عقوبات ستدفع روسيا نحو التطور أكثر، رغم أنها قد تؤثر على روسيا لمرحلة معينة، لكن الكثير من الدول الأخرى ستتأثر بهذه العقوبات أيضاً، نظرا لحجم التبادل التجاري الكبير لروسيا مع العالم، فلا يمكن الاستغناء عن الطاقة الروسية، كما لا يمكن لكثير من البلدان الاستغناء عن السلاح الروسي، لذلك أخطأت الولايات المتحدة وحلفائها في فرض العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وهي تبحث اليوم عن مخرج من ذلك".
"سترتفع تكاليف الاستيراد للدول الأوروبية إذا ما وجدت بدائل عن روسيا، مما سينعكس على النمو الاقتصادي لهذه الدول، فهذه الدول عندما شاهدت تدهور قيمة الروبل الروسي وتراجع المستوى المعيشي للمواطن الروسي، اعتقدت أن الحرب لن تطول وأن روسيا ستستلم وتخضع للإرادة الأمريكية والأوروبية، لكن هذه الحسابات كانت خاطئة، نظرا لما تتمتع به روسيا من إمكانيات وحلفاء ومساحة كبيرة تستطيع معها من مواجهة التحديات لفترة طويلة جداً، وعندما يتأثر العالم بهذه العقوبات، عندها ستضطر الولايات المتحدة والدول الغربية إلى التراجع عن قراراتها ضد روسيا، نظر لحساباتها الخاطئة".
التفاصيل في الملف الصوتي...