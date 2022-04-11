https://arabic.sputniknews.com/20220411/خبير-المطلوب-من--لوبان-وماكرون-خطاب-أكثر-وضوحا-للفرنسيين-بلغة-سياسية-جديدة-وشفافة-1061076372.html
خبير: المطلوب من لوبان وماكرون خطاب أكثر وضوحا للفرنسيين بلغة سياسية جديدة وشفافة
خبير: المطلوب من لوبان وماكرون خطاب أكثر وضوحا للفرنسيين بلغة سياسية جديدة وشفافة
انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرشحة من حزب "الرابطة الوطنية" مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد فرز 100% من الأصوات. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:55+0000
2022-04-11T12:55+0000
2022-04-11T12:55+0000
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خبير: المطلوب من لوبان وماكرون خطابا أكثر وضوحا للفرنسيين بلغة سياسية جديدة وشفافة
خبير: المطلوب من لوبان وماكرون خطابا أكثر وضوحا للفرنسيين بلغة سياسية جديدة وشفافة
وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، بالجولة الأولى من الانتخابات بنتيجة 27.84%، فيما حصلت مارين لوبان على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يخوض المرشحان جولة الإعادة المقررة في الـ24 من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين.يقول الخبير في الشأن الفرنسي والدولي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: المطلوب من لوبان وماكرون خطاب أكثر وضوحا للفرنسيين بلغة سياسية جديدة وشفافة
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انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرشحة من حزب "الرابطة الوطنية" مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات بعد فرز 100% من الأصوات.
وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، بالجولة الأولى من الانتخابات بنتيجة 27.84%، فيما حصلت مارين لوبان على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يخوض المرشحان جولة الإعادة المقررة في الـ24 من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين.
يقول الخبير في الشأن الفرنسي والدولي نزار الجليدي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"أعتقد أن هذه الانتخابات لها طابع خاص وجرت بشكل خاص، وسنرى ربما انطلاقا من اليوم، من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى شمال فرنسا، سنرى خطابا جديدا، وسنرى محاور سياسية جديدة، تحتاجها فرنسا الان، حيث الداخل يعاني الأمرين، جراء غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، ومسألة الطاقة".
وأشار الجليدي إلى أن "هناك أسئلة ومسائل جديدة ستطرح، هل تنسحب فرنسا من الناتو، وهل ستدفع أكثر للأميركيين لحرب بالوكالة، وهل ستحسن علاقاتها الدبلومايسية بحوض المتوسط، وهل ستجد فرنسا البديل للطاقة، ربما ما هو خير في هذا اللقاء بين لوبان وماكرون، وكلاهما مطلوب منهما خطابا أكثر وضوحا للفرنسيين، بلغة سياسية جديدة واضحة وشفافة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..