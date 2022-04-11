https://arabic.sputniknews.com/20220411/خبير-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مرهون-بتحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-1061076564.html

خبير‎: وقف‎ ‎إطلاق‎ ‎النار‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا‎ ‎مرهون‎ ‎بتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎العملية‎ ‎العسكرية‎ ‎الروسية‎

خبير‎: وقف‎ ‎إطلاق‎ ‎النار‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا‎ ‎مرهون‎ ‎بتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎العملية‎ ‎العسكرية‎ ‎الروسية‎

قال‎ ‎خبير‎ ‎الشؤون‎ ‎الروسية،‎ ‎دكتور‎ ‎أديب‎ ‎السيد، اليوم الاثنين،‎ ‎إن‎" ‎لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير‎ ‎بوتين،‎ ‎والمستشار‎ ‎النمساوي، كارل نهامر، ‎مهم‎... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T12:56+0000

2022-04-11T12:56+0000

2022-04-11T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061076486_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cf3218c2511dc698f87c312fc20aa239.jpg

وأشار السيد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "اللقاء مهم وهو‎ ‎قادم‎ ‎لموسكو‎ ‎ويحمل‎ ‎رسائل‎ ‎أوروبية‎ ‎هامة‎ ‎وملحة‎ ‎هدفها‎ ‎تجاوز‎ ‎حالة‎ ‎الصدام‎ ‎والحيلولة‎ ‎دون‎ ‎تفاقم‎ ‎النزاع‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا،‎ ‎حتى‎ ‎لا‎ ‎يخرج‎ ‎عن‎ ‎النطاق‎ ‎الجغرافي‎ ‎الحالي"، بحسب قوله‎.ولفت إلى أن "ما يدور في أوكرانيا هو في الحقيقة مواجهة بين روسيا والناتو الذي يواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إطالة أمد النزاع، إلا إلى أن روسيا مازالت تتحكم بالأمور وتمتلك ما يكفي من المعاول للتأثير على مسار العملية".وحول ما إذا كان موقف المستشار النمساوي يعبر عن رأي أوروبي، أكد المحلل السياسي أن "المستشار النمساوي يريد أن يطرح على موسكو امتدادا لمباحثات ماكرون، وأن يبحث عن مخرج من هذا النزاع بما يحفظ ماء الوجه للجانبين، وقد تشاور مع الأوروبيين ومع واشنطن، لكن وقف إطلاق النار ليس رهنا بهذه المباحثات بل يرتبط بصورة مباشرة بالأهداف التي وضعتها روسيا لهذه العملية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/الخارجية-النمساوية-لقاء-المستشار-النمساوي-مع-بوتين-سيكون-ثنائيا-وبعيدا-عن-الأضواء---1061064214.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم