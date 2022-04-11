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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/خبير-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-مرهون-بتحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الروسية-1061076564.html
خبير‎: وقف‎ ‎إطلاق‎ ‎النار‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا‎ ‎مرهون‎ ‎بتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎العملية‎ ‎العسكرية‎ ‎الروسية‎
خبير‎: وقف‎ ‎إطلاق‎ ‎النار‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا‎ ‎مرهون‎ ‎بتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎العملية‎ ‎العسكرية‎ ‎الروسية‎
قال‎ ‎خبير‎ ‎الشؤون‎ ‎الروسية،‎ ‎دكتور‎ ‎أديب‎ ‎السيد، اليوم الاثنين،‎ ‎إن‎" ‎لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير‎ ‎بوتين،‎ ‎والمستشار‎ ‎النمساوي، كارل نهامر، ‎مهم‎... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:56+0000
2022-04-11T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأشار السيد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "اللقاء مهم وهو‎ ‎قادم‎ ‎لموسكو‎ ‎ويحمل‎ ‎رسائل‎ ‎أوروبية‎ ‎هامة‎ ‎وملحة‎ ‎هدفها‎ ‎تجاوز‎ ‎حالة‎ ‎الصدام‎ ‎والحيلولة‎ ‎دون‎ ‎تفاقم‎ ‎النزاع‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا،‎ ‎حتى‎ ‎لا‎ ‎يخرج‎ ‎عن‎ ‎النطاق‎ ‎الجغرافي‎ ‎الحالي"، بحسب قوله‎.ولفت إلى أن "ما يدور في أوكرانيا هو في الحقيقة مواجهة بين روسيا والناتو الذي يواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إطالة أمد النزاع، إلا إلى أن روسيا مازالت تتحكم بالأمور وتمتلك ما يكفي من المعاول للتأثير على مسار العملية".وحول ما إذا كان موقف المستشار النمساوي يعبر عن رأي أوروبي، أكد المحلل السياسي أن "المستشار النمساوي يريد أن يطرح على موسكو امتدادا لمباحثات ماكرون، وأن يبحث عن مخرج من هذا النزاع بما يحفظ ماء الوجه للجانبين، وقد تشاور مع الأوروبيين ومع واشنطن، لكن وقف إطلاق النار ليس رهنا بهذه المباحثات بل يرتبط بصورة مباشرة بالأهداف التي وضعتها روسيا لهذه العملية".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الخارجية-النمساوية-لقاء-المستشار-النمساوي-مع-بوتين-سيكون-ثنائيا-وبعيدا-عن-الأضواء---1061064214.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير‎: وقف‎ ‎إطلاق‎ ‎النار‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا‎ ‎مرهون‎ ‎بتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎العملية‎ ‎العسكرية‎ ‎الروسية‎

12:56 GMT 11.04.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSالمستشار النمساوي، كارل نيهامر
المستشار النمساوي، كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
المستشار النمساوي، كارل نيهامر
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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قال‎ ‎خبير‎ ‎الشؤون‎ ‎الروسية،‎ ‎دكتور‎ ‎أديب‎ ‎السيد، اليوم الاثنين،‎ ‎إن‎" ‎لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير‎ ‎بوتين،‎ ‎والمستشار‎ ‎النمساوي، كارل نهامر، ‎مهم‎ ‎لأنه‎ ‎أول‎ ‎لقاء‎ ‎مع‎ ‎مسؤول‎ ‎أوروبي‎ ‎منذ‎ ‎بداية‎ ‎العملية‎ ‎العسكرية".
وأشار السيد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "اللقاء مهم وهو‎ ‎قادم‎ ‎لموسكو‎ ‎ويحمل‎ ‎رسائل‎ ‎أوروبية‎ ‎هامة‎ ‎وملحة‎ ‎هدفها‎ ‎تجاوز‎ ‎حالة‎ ‎الصدام‎ ‎والحيلولة‎ ‎دون‎ ‎تفاقم‎ ‎النزاع‎ ‎في‎ ‎أوكرانيا،‎ ‎حتى‎ ‎لا‎ ‎يخرج‎ ‎عن‎ ‎النطاق‎ ‎الجغرافي‎ ‎الحالي"، بحسب قوله‎.
ولفت إلى أن "ما يدور في أوكرانيا هو في الحقيقة مواجهة بين روسيا والناتو الذي يواصل إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إطالة أمد النزاع، إلا إلى أن روسيا مازالت تتحكم بالأمور وتمتلك ما يكفي من المعاول للتأثير على مسار العملية".
المستشار النمساوي كارل نيهامر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الخارجية النمساوية: لقاء المستشار النمساوي مع بوتين سيكون ثنائيا وبعيدا عن الأضواء
08:27 GMT
وحول ما إذا كان موقف المستشار النمساوي يعبر عن رأي أوروبي، أكد المحلل السياسي أن "المستشار النمساوي يريد أن يطرح على موسكو امتدادا لمباحثات ماكرون، وأن يبحث عن مخرج من هذا النزاع بما يحفظ ماء الوجه للجانبين، وقد تشاور مع الأوروبيين ومع واشنطن، لكن وقف إطلاق النار ليس رهنا بهذه المباحثات بل يرتبط بصورة مباشرة بالأهداف التي وضعتها روسيا لهذه العملية".

وأكد أديب السيد أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار إلا في إطار تسوية شاملة، ليس فقط للوضع في أوكرانيا، بل لبلورة خارطة جيوسياسية في أوروبا تراعي المطالب الأمنية لروسيا فالعالم المتعدد الأقطاب، وروسيا أحد أقطابه، لا يمكن أن يقبل بأن يبقى الناتو هو المستحوذ على الوضع الأمني في أوروبا"، على حد قوله.

وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
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