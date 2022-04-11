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https://arabic.sputniknews.com/20220411/دراسة-66-من-الروس-يؤيدون-التخلي-عن-برامج-البكالوريوس-والماجستير-في-النظام-التعليمي-الحالي-1061060342.html
دراسة: 66% من الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام التعليمي الحالي
دراسة: 66% من الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام التعليمي الحالي
أجرت شركة روسية متخصصة بخدمة البحث عن الوظائف للمستخدمين دراسة أظهرت، أن أكثرية المواطنين الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T07:14+0000
2022-04-11T07:14+0000
روسيا
مجتمع
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وأظهرت بيانات الدراسة التي قامت شركة "SuperJob" أن نسبة 66% من المواطنين الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام التعليمي.وبحسب الدراسة، فإن فكرة التخلي عن نظام التعليم العالي المكون من مرحلتين (برامج البكالوريوس والماجستير) حظيت بدعم 2 من أصل 3 من المواطنين وعارضها واحد فقط من كل عشرة. كما أظهرت الدراسة أن أكثرية المستجيبين يبلغ عمرهم أكثر من 45 وحاصلون على تعليم عالٍ.وتم إجراء الاستطلاع في 381 بلدة روسية مع 1.6 ألف مواطن حيث تبين أن من بين طلاب الجامعات 44% أيدوا اقتراح التخلي عن نظام التعليم ذي المستويين، بينما عارضه 29%.وفي وقت سابق، اقترح نائب مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف، التخلي عن نظام المرحلتين للتعليم العالي وإعادة الاختصاصي بالتدريب لمدة 5 سنوات.
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روسيا, مجتمع

دراسة: 66% من الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام التعليمي الحالي

07:14 GMT 11.04.2022
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انتشار فيروس كورونا في روسيا - قاعة المحاضرات خالية من الطلاب وانتقال الطلاب إلى التعليم عبر الإنترنت في جامعة ميسيس في موسكو، ١٨ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
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أجرت شركة روسية متخصصة بخدمة البحث عن الوظائف للمستخدمين دراسة أظهرت، أن أكثرية المواطنين الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام التعليمي.
وأظهرت بيانات الدراسة التي قامت شركة "SuperJob" أن نسبة 66% من المواطنين الروس يؤيدون التخلي عن برامج البكالوريوس والماجستير في النظام التعليمي.
وبحسب الدراسة، فإن فكرة التخلي عن نظام التعليم العالي المكون من مرحلتين (برامج البكالوريوس والماجستير) حظيت بدعم 2 من أصل 3 من المواطنين وعارضها واحد فقط من كل عشرة.
كما أظهرت الدراسة أن أكثرية المستجيبين يبلغ عمرهم أكثر من 45 وحاصلون على تعليم عالٍ.
وتم إجراء الاستطلاع في 381 بلدة روسية مع 1.6 ألف مواطن حيث تبين أن من بين طلاب الجامعات 44% أيدوا اقتراح التخلي عن نظام التعليم ذي المستويين، بينما عارضه 29%.
وفي وقت سابق، اقترح نائب مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف، التخلي عن نظام المرحلتين للتعليم العالي وإعادة الاختصاصي بالتدريب لمدة 5 سنوات.
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