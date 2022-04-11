https://arabic.sputniknews.com/20220411/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الجديد-سأطالب-بفتح-تحقيق-حول-تصريحات-عمران-خان-1061074998.html

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T12:31+0000

2022-04-11T12:31+0000

2022-04-11T12:31+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048482062_0:259:2719:1788_1920x0_80_0_0_41c0a7c10bad4835cbc9b98a81ddfffc.jpg

أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/باكستان-156-عضوا-في-حزب-عمران-خان-يستقيلون-من-البرلمان-ويرفضون-المشاركة-في-الانتخابات-1061072486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم