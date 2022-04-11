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https://arabic.sputniknews.com/20220411/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الجديد-سأطالب-بفتح-تحقيق-حول-تصريحات-عمران-خان-1061074998.html
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:31+0000
2022-04-11T12:31+0000
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أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/باكستان-156-عضوا-في-حزب-عمران-خان-يستقيلون-من-البرلمان-ويرفضون-المشاركة-في-الانتخابات-1061072486.html
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العالم

رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان

12:31 GMT 11.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILرئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.
أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.
وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.
وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
رئيس وزراء باكستان عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
باكستان... 156 عضوا في حزب عمران خان يستقيلون من البرلمان ويرفضون المشاركة في الانتخابات
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