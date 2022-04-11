https://arabic.sputniknews.com/20220411/رئيس-الوزراء-الباكستاني-الجديد-سأطالب-بفتح-تحقيق-حول-تصريحات-عمران-خان-1061074998.html
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:31+0000
2022-04-11T12:31+0000
2022-04-11T12:31+0000
العالم
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أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/باكستان-156-عضوا-في-حزب-عمران-خان-يستقيلون-من-البرلمان-ويرفضون-المشاركة-في-الانتخابات-1061072486.html
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العالم
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
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قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده.
أعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.
وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.
وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.