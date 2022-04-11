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رئيس الوزراء الفلسطيني: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني: مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي

طالب رئيس الوزرء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي، اليوم الاثنين، بـ"لجم العدوان الإسرائيلي".‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T12:35+0000

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وقال في بداية جلسة الحكومة، إن "إسرائيل تمارس سياسة "أطلق النار لتقتل"، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وأضاف أن "هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل".وشدد اشتية على أن "المطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين، مؤكدا أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في كلمته بجلسة الحكومة، اليوم الاثنين، اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.وقال اشتية: "هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، وما نقوم به واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي مواطنة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وحمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية" عن "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، وأسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-لمسؤول-ياباني-الإجراءات-الإسرائيلية-هي-التي-وترت-الأوضاع-في-البلاد-1061044336.html

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