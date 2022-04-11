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رئيس الوزراء اللبناني يقول إنه سيزور السعودية خلال شهر رمضان... فيديو
رئيس الوزراء اللبناني يقول إنه سيزور السعودية خلال شهر رمضان... فيديو
أعلن رئيس الوزرء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الحالي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T16:21+0000
2022-04-11T16:21+0000
أخبار لبنان
أخبار السعودية اليوم
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وقال ميقاتي، في تصريحات أمام الصحافيين، عقب لقاءه السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، "أنا حريص على الالتزام بالثوابت اللبنانية والعلاقات مع دول الخليج"، مؤكدا التزامه بكل ما يحمي سيادة لبنان.وأضاف أن "لبنان لن يكون منصة ضد أي دولة في مجلس التعاون الخليجي"، متابعا: "لم أشعر يوما أن أبواب المملكة موصدة في وجهي".وخلال الأيام الماضية، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعد استدعائهم في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، قبل أن يقدم قرداحي استقالته من منصبه على وقع ضغوط داخلية كبيرة.
أخبار لبنان
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أخبار لبنان, أخبار السعودية اليوم

رئيس الوزراء اللبناني يقول إنه سيزور السعودية خلال شهر رمضان... فيديو

16:21 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن رئيس الوزرء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان الحالي.
وقال ميقاتي، في تصريحات أمام الصحافيين، عقب لقاءه السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، "أنا حريص على الالتزام بالثوابت اللبنانية والعلاقات مع دول الخليج"، مؤكدا التزامه بكل ما يحمي سيادة لبنان.
وأضاف أن "لبنان لن يكون منصة ضد أي دولة في مجلس التعاون الخليجي"، متابعا: "لم أشعر يوما أن أبواب المملكة موصدة في وجهي".
وخلال الأيام الماضية، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعد استدعائهم في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت أزمة دبلوماسية اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي، قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، قبل أن يقدم قرداحي استقالته من منصبه على وقع ضغوط داخلية كبيرة.
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