https://arabic.sputniknews.com/20220411/روساتوم-تواصل-بناء-محطة-طاقة-نووية-في-فنلندا-1061069805.html
روساتوم تواصل بناء محطة طاقة نووية في فنلندا
روساتوم تواصل بناء محطة طاقة نووية في فنلندا
أعلنت شركة مشروع "RAOS"، وهي جزء من روساتوم عملاق الطاقة النووية الروسي، عزمها مواصلة العمل في مشروع بناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:43+0000
2022-04-11T10:43+0000
2022-04-11T10:43+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060764485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45b6173f2baa7aa84d2a1ac0f803fd24.jpg
وصرحت "RAOS" لـ"رويترز": "روساتوم ومشروع "RAOS" يواصلان الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات والعقود المتعلقة بمشروع "هانهيكيفي -1"".في وقت سابق، قال وزير التنمية الاقتصادية الفنلندي، ميكا لينتيلا، إنه من المستحيل تمامًا إصدار ترخيص لبناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا بمشاركة روساتوم الروسية.يوفر مشروع "Hanhikivi-1" بناء محطة طاقة نووية أحادية الوحدة تعتمد على مفاعل "VVER-1200" من الجيل 3+ مصمم روسيًا حديثًا وبسعة 1200 ميغاوات.شركة التصميم الفنلندية "Fennovoima Oy" هي العميل والمالك والمشغل لمحطة الطاقة النووية المستقبلية في فنلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-فنلندا-والسويد-تتأهبان-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-بحلول-الصيف-المقبل-1061057412.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060764485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f841a7cc8e61aab13398c441f1a9b4bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
روساتوم تواصل بناء محطة طاقة نووية في فنلندا
تابعنا عبر
أعلنت شركة مشروع "RAOS"، وهي جزء من روساتوم عملاق الطاقة النووية الروسي، عزمها مواصلة العمل في مشروع بناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا.
وصرحت "RAOS" لـ"رويترز": "روساتوم ومشروع "RAOS" يواصلان الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات والعقود المتعلقة بمشروع "هانهيكيفي -1"".
في وقت سابق، قال وزير التنمية الاقتصادية الفنلندي، ميكا لينتيلا، إنه من المستحيل تمامًا إصدار ترخيص لبناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا بمشاركة روساتوم الروسية.
يوفر مشروع "Hanhikivi-1" بناء محطة طاقة نووية أحادية الوحدة تعتمد على مفاعل "VVER-1200" من الجيل 3+ مصمم روسيًا حديثًا وبسعة 1200 ميغاوات.
شركة التصميم الفنلندية "Fennovoima Oy" هي العميل والمالك والمشغل لمحطة الطاقة النووية المستقبلية في فنلندا.