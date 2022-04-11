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روساتوم تواصل بناء محطة طاقة نووية في فنلندا
روساتوم تواصل بناء محطة طاقة نووية في فنلندا
أعلنت شركة مشروع "RAOS"، وهي جزء من روساتوم عملاق الطاقة النووية الروسي، عزمها مواصلة العمل في مشروع بناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T10:43+0000
2022-04-11T10:43+0000
روسيا
اقتصاد
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وصرحت "RAOS" لـ"رويترز": "روساتوم ومشروع "RAOS" يواصلان الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات والعقود المتعلقة بمشروع "هانهيكيفي -1"".في وقت سابق، قال وزير التنمية الاقتصادية الفنلندي، ميكا لينتيلا، إنه من المستحيل تمامًا إصدار ترخيص لبناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا بمشاركة روساتوم الروسية.يوفر مشروع "Hanhikivi-1" بناء محطة طاقة نووية أحادية الوحدة تعتمد على مفاعل "VVER-1200" من الجيل 3+ مصمم روسيًا حديثًا وبسعة 1200 ميغاوات.شركة التصميم الفنلندية "Fennovoima Oy" هي العميل والمالك والمشغل لمحطة الطاقة النووية المستقبلية في فنلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/صحيفة-فنلندا-والسويد-تتأهبان-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-بحلول-الصيف-المقبل-1061057412.html
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روسيا, اقتصاد

روساتوم تواصل بناء محطة طاقة نووية في فنلندا

10:43 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلنت شركة مشروع "RAOS"، وهي جزء من روساتوم عملاق الطاقة النووية الروسي، عزمها مواصلة العمل في مشروع بناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا.
وصرحت "RAOS" لـ"رويترز": "روساتوم ومشروع "RAOS" يواصلان الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات والعقود المتعلقة بمشروع "هانهيكيفي -1"".
في وقت سابق، قال وزير التنمية الاقتصادية الفنلندي، ميكا لينتيلا، إنه من المستحيل تمامًا إصدار ترخيص لبناء محطة "Hanhikivi-1" للطاقة النووية في فنلندا بمشاركة روساتوم الروسية.
يوفر مشروع "Hanhikivi-1" بناء محطة طاقة نووية أحادية الوحدة تعتمد على مفاعل "VVER-1200" من الجيل 3+ مصمم روسيًا حديثًا وبسعة 1200 ميغاوات.
شركة التصميم الفنلندية "Fennovoima Oy" هي العميل والمالك والمشغل لمحطة الطاقة النووية المستقبلية في فنلندا.
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