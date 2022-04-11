https://arabic.sputniknews.com/20220411/روسيا-تضع-آليات-تضمن-عدم-حصول-نقص-أدوية-في-البلاد-1061072741.html

روسيا تضع آليات تضمن عدم حصول نقص أدوية في البلاد

روسيا تضع آليات تضمن عدم حصول نقص أدوية في البلاد

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات تهدف إلى إمكانية مواجهة مشكلة عدم القدرة على تسليم الأدوية نتيجة الضغوط الخارجية... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T11:39+0000

2022-04-11T11:39+0000

2022-04-11T11:39+0000

روسيا

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وأشار ميشوستين إلى أن الحكومة بدأت على وجه الخصوص بإطلاق برنامج خاص لدعم المؤسسات الأساسية للصناعات الدوائية والطبية، للحد من إمكانية حدوث هذه المشكلة مستقبلا.وأشار ميشوستين إلى أن "الحكومة تطلق برنامجا خاصا لدعم المؤسسات الأساسية في الصناعات الدوائية والطبية، بالإضافة إلى موزعي مثل هذه المنتجات وسلسلة الصيدليات".وتابع "إذا كانت الشركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود لأي سبب من الأسباب، بمعنى آخر، لم يكن لديها إمكانية للدفع، فسيحصل المورد على أموال من البنك".

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روسيا