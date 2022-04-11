https://arabic.sputniknews.com/20220411/روسيا-تضع-آليات-تضمن-عدم-حصول-نقص-أدوية-في-البلاد-1061072741.html
روسيا تضع آليات تضمن عدم حصول نقص أدوية في البلاد
روسيا تضع آليات تضمن عدم حصول نقص أدوية في البلاد
قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات تهدف إلى إمكانية مواجهة مشكلة عدم القدرة على تسليم الأدوية نتيجة الضغوط الخارجية... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:39+0000
2022-04-11T11:39+0000
2022-04-11T11:39+0000
روسيا
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وأشار ميشوستين إلى أن الحكومة بدأت على وجه الخصوص بإطلاق برنامج خاص لدعم المؤسسات الأساسية للصناعات الدوائية والطبية، للحد من إمكانية حدوث هذه المشكلة مستقبلا.وأشار ميشوستين إلى أن "الحكومة تطلق برنامجا خاصا لدعم المؤسسات الأساسية في الصناعات الدوائية والطبية، بالإضافة إلى موزعي مثل هذه المنتجات وسلسلة الصيدليات".وتابع "إذا كانت الشركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود لأي سبب من الأسباب، بمعنى آخر، لم يكن لديها إمكانية للدفع، فسيحصل المورد على أموال من البنك".
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روسيا
روسيا تضع آليات تضمن عدم حصول نقص أدوية في البلاد
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات تهدف إلى إمكانية مواجهة مشكلة عدم القدرة على تسليم الأدوية نتيجة الضغوط الخارجية وانقطاع سلاسل التوريد العالمية.
وأشار ميشوستين إلى أن الحكومة
بدأت على وجه الخصوص بإطلاق برنامج خاص لدعم المؤسسات الأساسية للصناعات الدوائية والطبية، للحد من إمكانية حدوث هذه المشكلة مستقبلا.
وقال خلال اجتماع للحكومة الروسية: "بسبب الضغط الخارجي على بلدنا وتعطيل سلاسل التوريد، قد تنشأ صعوبات موضوعية في الإمدادات (إمداد البلاد بالأدوية). نحن نتخذ تدابير لتوفير الأدوية التي يحتاجها الناس، أولاً وقبل كل شيء، نساعد شركاتنا القادرة على ضمان إنتاجها الخاص".
ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي
وأشار ميشوستين إلى أن "الحكومة تطلق
برنامجا خاصا لدعم المؤسسات الأساسية في الصناعات الدوائية والطبية، بالإضافة إلى موزعي مثل هذه المنتجات وسلسلة الصيدليات".
ونوه رئيس الوزراء الروسي إلى ضرورة ضمان وضع آليات مستقلة تضمن استقرار المؤسسة الطبية، وقال "سيكونون قادرين على الحصول على ضمانات بنكية مستقلة بسعر عمولة تفضيلي. بالنسبة للمؤسسات، ستكون نسبتها 1%. وسيتم تعويض البنوك بنسبة تصل إلى 2%".
وأضاف ميشوستين، أنه تم التوقيع على قرار حكومي يحدد قواعد سداد هذه النفقات لمنظمات الائتمان.
وتابع "إذا كانت الشركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود لأي سبب من الأسباب، بمعنى آخر، لم يكن لديها إمكانية للدفع، فسيحصل المورد على أموال من البنك".