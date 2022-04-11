https://arabic.sputniknews.com/20220411/سفير-روسيا-في-القاهرة-يرد-على-ادعاءات-وإهانات-بريطانية-نشرتها-صحيفة-مصرية-1061075621.html

سفير روسيا في القاهرة يرد على "ادعاءات وإهانات" بريطانية نشرتها صحيفة مصرية

سفير روسيا في القاهرة يرد على "ادعاءات وإهانات" بريطانية نشرتها صحيفة مصرية

أعرب السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، اليوم الاثنين، عن تفاجئه بمقال الخبير البريطاني ستيفن هول الذي نشرته صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" المصرية الناطقة... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T12:46+0000

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2022-04-11T12:46+0000

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وحمل المقال عنوان "الشبكة المعقدة لوكالات التجسس المتحاربة في روسيا"، وتضمن تصريحات وتلميحات مهينة لقادة روسيا، وفقا لوصف بوريسينكو في رسالته المفتوحة للصحيفة ردا على ادعاءات هول.وجاء في رسالة بوريسينكو: "بالطبع لا نشك في إمكانية قيام الجرائد والمواقع الإخبارية المصرية بنشر آراء مستقلة في قسم التعليقات، وتعريف القراء بوجهات نظر مختلفة. ومع ذلك، نرى المشكلة في أنه في الواقع لا توجد تقييمات وتصريحات تابعة لمؤلف المقال في نصه".ويعتبر هذا المقال سردا لتخمينات وشائعات وتلميحات مأخوذة من تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمصممة لإثبات ادعاءات "شلل السلطة" و"الحرب" بين وكالات الاستخبارات التي يُزعم أنها تحدث في روسيا، بحسب بوريسينكو.وأكد السفير أن "مثل هذه التزويرات بروح "نظرية المؤامرة" يتم إنتاجها وتوزيعها اليوم من قبل الدعاة الغربيين عن قصد من أجل تشويه سمعة بلدنا والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".وأضاف أن الكثير من هذه المعلومات المزورة دحض بالفعل، والكثير منها "سخيفة وعبثية" للدرجة التي اضطرت حتى وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية المعادية لروسيا إلى عدم أخذها على محمل الجد وعدم نشرها.وعلى سبيل المثال، لا يوجد ما يثبت على الإطلاق المعلومات التي قدمها ستيفن هول حول الاستقالات في وكالات الاستخبارات الروسية، وفق ما أكده بوريسينكو.وتابع: "بالعكس، مثلا تم ذكر أناتولي بوليوخ في الفقرة الأولى للمقال كرئيس أحد أقسام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي/ ولكنه يعمل الان في شركة "Rosgeologia" الحكومية التي تعمل في مجال استكشاف المعادن".كما جاء في الرسالة: "الأمر محزن للغاية أن يتم نشر نظريات المؤامرة ذات الدرجة المنخفضة مثل تلك تحت ستار رأي الخبراء في إحدى الجرائد المصرية ذات السمعة الطيبة، والتي تميزت دائما بالجودة العالية لموادها".واعتبر بوريسينكو نشر المقال خطوة تظهر عدم احترام المؤلف للقراء، واستخدامه الجريدة نفسها كأداة دعاية ضد روسيا، مضيفا: "لا يسع المرء إلا أن يأسف لأن إدارة التحرير سمحت بنشر هذا المقال".وتابع رسالته: "لم نستطع أن نقبل وجود الإهانات المباشرة لفخامة رئيس روسيا في المقال، ويمكن إيجاد الإهانات على طول النص وخاصة في الفقرة الأخيرة".وختم: "إن سماح إحدى الجرائد المصرية الرائدة بنشر مثل هذه الهجمات الشخصية على فخامة الرئيس الروسي حتى في قسم التعليقات، هو أمر محير خاصة بالأخذ في الاعتبار الشراكة الاستراتيجية والطبيعة الودية للعلاقات بين بلدينا وكذلك التفاهم المتبادل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي".

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