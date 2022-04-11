https://arabic.sputniknews.com/20220411/سيناريو-عسكري-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1061073625.html
سيناريو عسكري لتسوية الصراع في أوكرانيا
سيناريو عسكري لتسوية الصراع في أوكرانيا
دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:56+0000
2022-04-11T11:56+0000
2022-04-11T11:56+0000
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ووفقًا لتقارير بلومبورغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال بوريل لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي إن القرار يجب أن يتخذ "في غضون أيام وليس أسابيع".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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كاريكاتير, وسائط متعددة
سيناريو عسكري لتسوية الصراع في أوكرانيا
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دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها.
ووفقًا لتقارير بلومبورغ، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، قال بوريل لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد الأوروبي إن القرار يجب أن يتخذ "في غضون أيام وليس أسابيع
".